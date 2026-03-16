7 ideas fáciles para hacer sombreros de primavera para niños

Es usual que en ciertas escuelas mexicanas se celebre el Festival de la Primavera, evento en el que se realizan una serie de desfiles, bailes y actuaciones. En ciertas instituciones, se solicita que los niños lleven sombreros decorados que hagan alusión a la estación del año.

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Para que no te estreses, te vamos a detallar 7 ideas fáciles que puedes implementar, alternativas creativas que te van a encantar y que no te toman mucho tiempo realizar.

¿Cómo hacer sombreros de primavera para los niños?

Muchos pensarían que para hacer los sombreros de primavera se requiere de mucho tiempo en su elaboración, pero no es así, ya que podemos lograr buenos resultados empleando ideas fáciles y llenas de color. Si tienes que hacer uno para tus niños, considera las siguientes opciones:

Flores e insectos : Usa mucho fomi, solamente haz el sombrero de color verde y encima pega varias ilustraciones de insectos, mariposas y flores. Para que sea más llamativo, opta por fomi con brillantina.

: Usa mucho fomi, solamente haz el sombrero de color verde y encima pega varias ilustraciones de insectos, mariposas y flores. Para que sea más llamativo, opta por fomi con brillantina. Nubes de lluvia : En un sombrero viejo que tengas, pega abundante algodón, o mega varios hilos con gotas azules y encima añade un pequeño arcoíris.

: En un sombrero viejo que tengas, pega abundante algodón, o mega varios hilos con gotas azules y encima añade un pequeño arcoíris. Con cartulina : Forma el sombrero de base con pura cartulina; en copa, cortamos y generamos varios picos. Encima, decora con varias flores y plantas.

: Forma el sombrero de base con pura cartulina; en copa, cortamos y generamos varios picos. Encima, decora con varias flores y plantas. Pollitos coloridos : En un sombrero de paja, encima pega varios pollitos y alrededor decora con pasto verde de tela o fomi.

: En un sombrero de paja, encima pega varios pollitos y alrededor decora con pasto verde de tela o fomi. Abeja encima del pasto: Con cartulina verde forma pasto y pégalo a un sombrero. Con fomi, crea pequeñas abejas y únelas a unos limpiapipas para que parezca que están volando.

Muy florido : En un sombrero que tengas, solamente pega varias flores para formar un collage de ellas.

: En un sombrero que tengas, solamente pega varias flores para formar un collage de ellas. Conejito: En la copa de un sombrero pega abundante algodón blanco. Con fomi blanco crea unas orejas de conejo y sus ojos; los pegamos con ayuda de silicona. Al final, para los bigotes, usa limpiapipas.

¿Cuándo se festeja la primavera en las escuelas?

La celebración del Festival de Primavera puede cambiar la fecha dependiendo de la institución, pero usualmente suele celebrarse el 21 de marzo, donde se le da la bienvenida a la nueva estación del año con todo tipo de festivales.

Aun así, te recomendamos que consultes con el personal de la escuela para verificar la fecha de la celebración. No dudes en hacer los sombreros para niños con las ideas fáciles que te explicamos, alternativas creativas y llenas de color.