Así puedes evitar que tus alimentos se descompongan en esta época de calor

La realidad es que la época de calor suele ser sumamente incómoda para las personas. Salir se convierte en un reto mayúsculo por las altas temperaturas, por ello se deben tener cuidados especiales. Y dicha situación también es parte de la conservación de los alimentos, donde cualquier distracción puede costar caro.

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¿Por qué los alimentos se echan a perder en la época de calor?

Lejos de mantenerse hidratados o usar bloqueador, la salud se ve en un momento complicado cuando debe cuidar los alimentos de su día a día. El crecimiento bacteriano aparece y se incrementa cuando la temperatura se mantiene a más de 30 grados. Incluso una comida cotidiana se vuelve en un eventual riesgo para la salud.

Allí es donde algunos expertos indican la aparición de “la zona de peligro”, espacio donde el alto rango de temperatura multiplica los organismos bacterianos en cuestión de minutos. Desde dejar la comida encima de la estufa por un rato… hasta olvidar las bolsas del mandado durante un tiempo prolongado en el carro. Por ello, es necesario hacer todo lo posible para evitar más complicaciones.

¿Cómo se puede evitar que los alimentos se echen a perder por culpa del calor?

En lo general se puede indicar que lo requerido es una correcta refrigeración y orden en los espacios de congelamiento de los refris. Pero estos son consejos todavía más específicos.

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