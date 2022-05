Esta es la razón por la que Amber Heard defecó en la cama de Johnny Depp.

El juicio por difamación entre Amber Heard y Johnny Depp continúa, y cada vez surgen nuevos testimonios que demuestran que la relación entre ambos histriones estuvo llena de problemas y fue caótica en todos los sentidos; sin embargo, dos hechos que llamaron la atención de gran manera, fue cuando el actor reveló que perdió el dedo a consecuencia de una botella que le arrojó su esposa, así como que ésta una vez defecó en su cama.

Programa del 21 de abril de 2022 | Continua el juicio de Depp y Amber Heard.

El juicio se ha convertido en todo un show mediático y Johnny Depp es quien al parecer tiene el apoyo del público, no así Amber Heard, quien ha sido catalogada como la mala del cuento y le ha valido el repudio de la gente. No obstante, en esta ocasión, fue llamado al estrado Starling Jenkins III, chofer y guardia de seguridad de Johnny Depp, quien reveló un hecho que durante años había sido una incógnita.

El testimonio del chofer y guardia de seguridad de Johnny Depp

El testimonio de Jenkins III tiene que ver con el hecho de que Amber Heard haya defecado en la cama del actor que diera vida a Jack Sparrow en la saga “Piratas del Caribe”, ya que la propia actriz le reveló los detalles mientras se dirigía al festival de Coachella.

Te puede interesar: Amber Heard defecó en la cama de Johnny Depp tras discusión.

A través de un video transmitido en la corte, el chofer y guardia de seguridad recordó acompañar a la actriz al famoso festival de Coachella en el año 2016. Jenkins III reveló que mientras conducía tuvieron una conversación relacionada con la “sorpresa” que ella le dejó a su esposo en la cama.

Todo parece indicar que la “sorpresa” que Amber Heard le dejó a Depp ocurrió después de que ambos sostuvieran una acalorada y fuerte discusión. De acuerdo con el testimonio del guardia de seguridad, la actriz que interpreta a Mera en “Aquaman” le dijo que fue “una broma horrible que terminó mal”. ¿Qué esperaba?

¿Qué dijo Johnny Depp sobre la “sorpresa” de su esposa?

Según la declaración del histrión frente a los magistrados, el incidente ocurrió durante la celebración del cumpleaños número 30 de la actriz, luego de que Depp llegara muy tarde debido a una junta que tuvo con sus contadores.

“Por favor, no te levantes de la cama, por favor no intentes detenerme. No puedo creer que me hicieras eso en mi cumpleaños”, declaró el actor.

“Me respuesta inicial fue reírme. Era algo tan extraño y tan grotesco que sólo atiné a reírme”, añadió durante su declaración.

Aunque Johnny Depp intentó culpar en un inicio a sus perros, él tuvo claro que eso era imposible porque sus Yorkies son de raza diminuta y “pesan unas 4 libras cada uno... Viví con esos perros muchos años, no fueron los perros”, dijo en referencia al tamaño de las heces con las dimensiones de los canes.