Esta es la razón por la que la hija de José Eduardo y Paola Dalay no llevará el apellido Derbez

Hace algunas semanas les compartidos que la familia Derbez se agrandará próximamente, esto debido a que José Eduardo y Paola Dalay están próximos a convertirse en padres.

¿Cómo dieron a conocer la noticia? El hijo del reconocido actor y productor Eugenio Derbez, y de la actriz Victoria Ruffo, compartió tremenda noticia junto a su novia Paola Dalay González, esto a través de su cuenta de Instagram.

“Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos, pero vamos con todo, menos con miedo”.

“Yo estaba grabando un proyecto y ella traía uno que otro síntoma; no le había bajado. Te dije: ‘Oye, no será un embarazo’ y ella como que dijo que no había forma (…) Llegamos a la casa y se hizo la prueba, la dejó en el baño, se salió, nos hicimos medio weyes platicando de otra cosa que ni nos interesaba y pues ya, me metí al baño, salí y le dijo que estaba embarazada; lloramos mucho”, dijo el actor.

¿Por qué Victoria Ruffo no fue al baby shower?

Hace unos días José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebraron el primer baby shower de su hija Tessa; sin embargo, la gran ausente fue Victoria Ruffo, la madre de él.

Durante un breve encuentro con los medios, José Eduardo reveló que sus padres llevan separados varios años, por los que los festejos son diferentes y por separado. “Se separaron hace muchos años ellos y son dos familias. Habrá dos baby showers”, declaró y aseguró que este había sido el de los Derbez.

¿No llevará el apellido Derbez?

Después de que la pareja anunciara que su primogénita se llamará Tessa, muchos se han preguntado cuál será el nombre completo de la pequeña y llamó la atención que Tessa no llevará el apellido Derbez.

Hace unos días Paola Dalay respondió algunas preguntas a sus seguidores y ahí reveló que su hija no llevará el apellido Derbez pues se llamará Tessa González González.

Además de que, conforme a las disposiciones legales, el hijo que esperan José Eduardo Derbez y Paola Dalay llevará el apellido González, siendo este el apellido paterno de Eugenio.

