Esta es la razón por la que Johnny Depp no ve a los ojos a Amber Heard.

El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard se reanudó el día de ayer (lunes 16 de mayo) después de una pausa en la que el actor aprovechó para darse una vuelta por Francia para “recargar energías”, mientras que la actriz se fue a su rancho de Texas.

¡Conoce al Johnny Depp mexicano y sorpéndete con el parecido!

La actriz que interpreta a Mera en “Aquaman”, de 36 años, subió nuevamente al estrado para testificar; sin embargo, hay un hecho que ha llamado la atención, Depp, de 58 años de edad, se niega a mirar a los ojos a su exesposa durante el juicio.

Johnny Depp no ve a los ojos a su ex por esta razón

Una de las abogadas (Camille Vásquez) del actor de “Piratas del Caribe” reveló la razón por las que Depp se niega a tener contacto visual con Amber Heard. Durante el interrogatorio, la letrada le preguntó a la ex del actor si había notado que su representado no la había mirado a los ojos ni una sola vez en lo que va del juicio.

“El Sr. Depp no te ha mirado ni una sola vez durante todo el juicio, ¿verdad?”, preguntó la abogada defensora de Johnny Depp, a lo que Amber Heard respondió: “No que haya notado”.

“Lo has mirado muchas veces, ¿no?”, continuó. Heard respondió: “Sí, lo he hecho”.

Te puede interesar: Sale a la luz polémico audio que envió Amber Heard a Johnny Depp.

Posteriormente, Camile Vásquez dijo: “Sabes exactamente por qué el Sr. Depp no te mira, ¿no?”, algo que la actriz confirmó. “Él te prometió que nunca volverías a ver sus ojos, ¿es eso cierto?”, añadió la defensa. “No recuerdo si dijo eso”, aseveró Heard.

Después de tan reveladora declaración, la abogada del actor reprodujo el audio de las últimas veces que la pareja se había visto, en la que Heard le ruega a Depp que la abrace. Los hechos ocurrieron en 2016 en un hotel de San Francisco, a pesar de la orden que de restricción que existía; sin embargo, Heard llamó al histrión y este acudió con la esperanza de que “ella se retractara”.

En el audio se escucha cuando Amber trata de abrazar a Johnny, él se niega y ella revira: “Por favor, solo quiero abrazarte y despedirme”. Posteriormente se escucha al actor que interpreta a Jack Sparrow decir: “No soy nada para ti, y siempre seré nada para ti. No volverás a ver mis ojos”.

“Él ha mantenido esa promesa, ¿no es así?”, preguntó la abogada, refiriéndose al por qué su representado se negaba a mirar a su exesposa, quien respondió: “Hasta donde yo sé, él no puede mirarme”.

Hace algunas semanas uno de los voceros de la actriz dijo que Johnny Depp no tenía el valor de mirar a su exesposa ante la jueza. “No es de extrañar que el Sr. Depp no tenga la fortaleza o el coraje para siquiera mirar a la Sra. Heard durante todo el proceso, como no pudo hacerlo en el juicio en el Reino Unido, y, en cambio, hace garabatos y se ríe”.