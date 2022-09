La razón por la que Verónica Castro no se casó con el gran amor de su vida.

Verónica Castro se alejó un tiempo de los reflectores; sin embargo, ahora está de regreso con la cinta “Cuando sea joven”, proyecto producido por Eugenio Derbez, no obstante, abrió su corazón ante las cámaras de Ventaneando y en exclusiva le contó a Pati Chapoy diversos detalles de su vida privada, como sus inicios en el mundo del espectáculo hasta por culpa de quién no se pudo casar con el gran amor de su vida.

¿Cuál es la historia que hubo entre Verónica Castro y Enrique Niembro?

Verónica Castro relató en otra entrega de la entrevista cómo se enamoró de Manuel Valdés, con quien procreó a Christian Castro, lo que desencadenó toda una ola de críticas en su contra ya que no era bien visto que una mujer soltera se embarazara y menos de un hombre casado.

A raíz de eso, ‘La Vero’ tuvo que pedirle disculpas a la entonces esposa de ‘El Loco’ Valdés, quien reaccionó bien al romance entre ambos. “A la última esposa hasta disculpas le di, le dije ‘Señora, perdóneme. Yo no sabía que él estaba todavía casado con usted’. Ella me dijo ‘ya no estamos juntos, no se preocupe’”.

Sin embargo, ‘El Loco’ no fue su único galán, en Argentina vivió un romance fugaz con el actor Jorge Martínez, quien resultó ser una fichita pues en una ocasión se lo encontró en un restaurante con su mujer.

¿Quién fue el otro gran amor de Verónica Castro? Años después se enamoró de Enrique Niembro, quien es el padre de su segundo hijo (Michel). A él lo conoció gracias a su hermana ya que ambos gustaban de la fiesta y “andaban de bar en bar”, según relató la actriz.

“Ahí me lo presentó, en una discoteca, ahí lo conocí y nos hicimos novios. Fue muy padre, mucho tiempo estuve con él, pero mucha fiesta… Entonces no podíamos congeniar mucho porque yo siempre tenía que trabajar a las 7 de la mañana en la telenovela y tenía que correr de la fiesta temprano porque tenía que estudiar, que aparecer bien y era muy cansado”, declaró.

Con todo y eso llegó su segundo embarazo, mismo que la hizo sentir feliz porque estaba acompañada de Niembro, quien de pronto le dijo que se iban a casar; sin embargo, esto no pudo concretarse por culpa de la madre de Enrique, ya que nunca estuvo de acuerdo con ello y los planes de boda se vinieron abajo.

“Viene el segundo embarazo, feliz porque estaba acompañada y porque dijo que sí y porque estaba contento y porque de repente me dijo que nos casábamos, después dijo: ‘mi mamá no quiere que me case’. Pues no te cases, ¿quién te dijo que te casaras? Entonces se canceló eso de la boda”, añadió.

La boda se canceló por culpa de la madre de Enrique y eso lo respetó Verónica Castro, quien afortunadamente no dependía de nadie para poder mantener a sus hijos gracias a su éxito en el mundo del espectáculo. Por último, reconoció que sus dos grandes amores fueron Manuel Valdés y Enrique Niembro.