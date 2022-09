Verónica Castro confesó que le ofreció una disculpa a la esposa de “El Loco” Valdés.

Por esto terminó la relación de Verónica Castro y “El Loco” Valdés.

Nuestra querida Pati Chapoy visitó a Verónica Castro en Acapulco, desde donde mantuvieron una íntima plática en el hogar de la actriz. En exclusiva para Ventaneando, La Vero contó cuál fue la reacción de “El Loco” Valdés al enterarse que Cristian Castro venía en camino.

“Yo creo que no le gustó porque sí se tiró para atrás, pero dije ‘bueno’. Si no reaccionan en su momento bien, tampoco vas a tenerlos a fuerza”, declaró a este programa.

Por si fuera poco, la actriz revela que siempre ha sido una persona que suelta el pasado: “Tengo mucha suerte, cuando algo me decepciona fuerte, se me sale de raíz: como para no volverlo a ver”.

Verónica Castro se disculpó de la esposa de “El Loco” Valdés

Verónica Castro sorprende al revelar la disculpa a la esposa de “El Loco” Valdés, quien reaccionó bien al romance entre la actriz y el comediante.

“A la última esposa hasta disculpas le di, le dije ‘Señora, perdóneme. Yo no sabía que él estaba todavía casado con usted’. Ella me dijo ‘ya no estamos juntos, no se preocupe’. Me sentí con la obligación, porque lo que menos quería era lastimar a una mujer”, declaró.

La actriz cuenta que nunca se rindió, pues sacó adelante a Cristian Castro con ayuda de su madre: “Yo me eché para adelante y además tuve una respuesta maravillosa de mi mamá. Eramos como uña y mugre”.

Por último, Verónica recordó la polémica campaña amamantando a un bebé, msima que realizó cuando protagonizó una telenovela de monja.

“Me acababan de dar una telenovela... yo acababa de tener a mi bebé y no tenía la cuarentena. Hago la novela pudorosa y vestida de monja, me hablan para hacer otra campaña y a mucha gente le encantó. Me mandaron a llamar... me dijeron que no podía salir de monja y luego estar enseñando”, concluyó.

