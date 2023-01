RBD: Así suena la nueva versión de “Sálvame”. (VIDEO)

Soy Rebelde Tour se ha vuelto en un fenómeno, a unas horas de salir a la venta los boletos para la denominada gira del adiós de RBD, una de las bandas más famosas de México y otras latitudes se han hecho especulaciones sobre invitados especiales y hasta la grabación de canciones inéditas. Es por ello que no sorprende que se haya hecho viral uno de sus éxitos y así suena la nueva versión de “Sálvame”.

¡Checa homenaje a RBD! ¡Te encantará lo que hicieron los conductores!

A meses de poder cantar en vivo junto a Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christian Chávez y Christopher Von Uckermann, una nueva versión de su éxito “Sálvame” ya se comenzó a viralizar en las redes sociales.

Recordemos que este mismo tema fue interpretado por Anahí y Karol G, en donde la primero lució el tradicional sombrero rosa.

¿Cómo suena la nueva versión de “Sálvame”?

No podrían ser otros que Los Tres Tristes Tigres quienes se atrevieron a tanto y es que no solo parodiaron la canción en TikTok, sino que, simularon objetos emblemáticos que aparecen en el video original de RBD como el sombrero rosa de Anahí, la cinta naranja que Dulce María usaba en la cabeza y el vestuario de Uckermamm.

Incluso, fueron más allá y cambiaron los versos totalmente enfrente a un fondo que simulaba el Nevado de Toluca -sede donde se grabó el videoclip oficial de la canción-.

En esta versión de “Sálvame”, los influencers hicieron bromas relacionadas con la edad de los integrantes de la banda e hicieron énfasis en que ya no estaban tan jóvenes como a principios de siglo, cuando arrancó el éxito de la banda.

“Ya estamos bien viejitos y le entramos bien duro al riopan, sin café yo no existo, ya nos tenemos que cuidar. Ya estamos bien jodid*s, la rodilla me duele más, cuando hace mucho frío ya me parezco a mi papá. Ya estamos bien antiguos, el final ha llegado ya. Déjenme en un asilo, somos de la tercera edad, soy del 85 a la madre, te ves de más. Es porque no he dormido, ni te rías que vas para allá”, se les escucha cantar.

Las pedradas no sólo fueron para los famosos, pues ni los fans se salvaron y Los Tres Tristes Tigres compartieron: “Si eres de la época de #RBD te tenemos malas noticias... estás entrando a la vejez!! o tal vez te resistes a entrar ...no te sientas solo, todos vamos para allá! @RBD_OficialMusica”.