RBD ya tendría sede para sus conciertos en CDMX.

Hace unas semanas RBD enloqueció al mundo entero con la noticia de su reencuentro; sin embargo, este se vio un tanto empañado con la negativa de Poncho Herrera de sumarse, por lo que esta ocasión únicamente veremos a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez.

El fenómeno musical volverá a los escenarios este 2023 con su gira “Soy Rebelde World Tour”, misma en la que podremos disfrutar de sus más grandes éxitos como “Inalcanzable”, “Celestial”, “Sálvame”, “Enséñame”, “Ser o parecer”, entre muchos otros.

¿Qué países visitará RBD? Pese a que todavía no hay nada confirmado y será hasta el próximo 19 de enero cuando conozcamos más detalles sobre el regreso de la agrupación juvenil, se espera que visiten diferentes partes del mundo como Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Argentina y Guatemala, aunque no se descarta que incluyan algunos países del Viejo Continente.

¿Cuánto costarán los boletos?

El costo de los boletos no ha sido revelado, no obstante, ya se encuentra abierto un pre-registro en https://soyrebelde.world/ donde se espera que el próximo 19 de enero se den a conocer fechas, sedes y el precio de los boletos, los cuales no serán nada baratos y podrían ser similares a los de Bad Bunny en el Estadio Azteca, los cuales oscilaron entre los 660 y los 8 mil 450 pesos.

¿El Foro Sol albergará los conciertos de RBD en CDMX?

La CDMX será una de las tantas ciudades que recorrerá el “Soy Rebelde World Tour” y el Foro Sol ha dado una pequeña pista en su cuenta de Twitter donde compartió: “RBD regresará a los escenarios, ya es oficial, la banda de pop que sigue sonando en los karaokes y fiestas, vuelve con su gira Soy Rebelde Wolrd Tour México en 2023”.

Con esto deja entrever que la agrupación se presentará en este recinto, aunque dicha información todavía no ha sido confirmada, así que habrá que esperar al próximo 19 de enero cuando llegue a su fin el conteo que la agrupación subió a sus redes.

¿Por qué no estará Poncho Herrera?

El actor fue captado hace días en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que su encuentro con la prensa fue inevitable y ahí dijo estar agradecido con la agrupación, al tiempo que reveló los motivos por los que no estará en el regreso de RBD.

“Porque voy a estar trabajando amigos, lo único que puedo decir es que va a ser un proyecto muy exitoso y yo les deseo todo el éxito del mundo”, declaró a los medios presentes.

“Yo estoy feliz de haber formado parte de un proyecto tan exitoso. Estoy agradecido y seguiré agradecido, simplemente siento y estoy feliz con los proyectos que tengo en este momento, y creo que una cosa no está peleada con la otra”, recalcó.