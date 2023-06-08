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FOTOS | ¿RBD dará concierto en el Zócalo de la CDMX? Christopher Uckermann da pistas.

La agrupación está a unos meses de comenzar la gira de su regreso. ¡Y comenzaron los rumores de que podrían estar en el Zócalo de la CDMX! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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