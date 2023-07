Así reaccionó Ricky Martin a los rumores de romance con actor de cine para adultos.

Después de seis años de casados, Ricky Martin y Jwan Yosef anunciaron su separación. Esto confirmó los rumores que indicaban que ya no vivían juntos como pareja, desde hace ya algún tiempo. Sin embargo, con el paso de los días, el cantante boricua fue relacionado con un actor de películas para adultos, el cual presuntamente habría sido el causante de la ruptura.

Sobrino de Ricky Martin busca desestimar demanda en su contra.

¿Ricky Martin le fue infiel a su esposo?

Los rumores en torno a su separación no se han hecho esperar y recientemente se dio a conocer que Ricky Martin, le habría sido infiel a su esposo con un actor de cine para adultos. A través de una emisión del programa “Chisme No Like”, se reveló la supuesta infidelidad del intérprete puertorriqueño con Max Barz.

Te puede interesar: Así anunciaron Ricky Martin y Jwan Yosef su divorcio.

De acuerdo con la información revelada, ellos habrían mantenido comunicación constante durante un tiempo, además de que se siguen en redes sociales, donde han intercambiado algunos likes. “(Max Barz) Es el actor con el que está obsesionado Ricky Martin, ambos se siguen en sus redes y seguramente ya se contactaron”.

También te puede interesar: Preocupa estado de salud de Ricky Martin tras VIDEO difundido en redes.

¿Quién es el actor con el que relacionaron a Ricky Martin? Sobre Max Barz hay poca información, aunque algunas fuentes señalan que vive en Florida, Estados Unidos. Se sabe que es actor de películas para adultos, que es homosexual y que mide 1.90 metros.



¿Cómo reaccionó Ricky Martin?

Después de la polémica en torno a su separación, Ricky Martin decidió hacer oídos sordos y continuar con su vida normal, mostrando su faceta como padre, pues recientemente presumió a sus gemelos de casi quince años.

Te puede interesar:¿Quién es el actor con quien Ricky Martin le habría sido infiel a su pareja?

Los gemelos de Ricky Martin, Matteo y Valentino, nacieron en agosto de 2008 y próximamente cumplirán 15 años, por ello el cantante boricua compartió un emotivo y tierno momento familiar con sus primogénitos adolescentes, durante su estancia en Mónaco, donde ofrecerá un concierto.

En el video aparece Ricky Martin acompañado de sus dos hijos a bordo de una lancha, los jóvenes bromean frente a la cámara y muestran su buena forma física. Tras publicar el video, el cantante de 51 años recibió decenas de comentarios de sus fans, la mayoría de ellos halagos y propuestas.