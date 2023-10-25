Rebecca De Alba se pronuncia sobre los bebés que perdió de Ricky Martin

Rebecca De Alba se resiste a profundizar sobre las declaraciones que hizo, al revelar que perdió dos bebés, dicho por ella eran de Ricky Martin.

Lo que uno dice, muchas veces en un medio ya no lo vuelves a repetir, ya no le das como la continuidad, yo sé que si hablo de cosas personales, ya no van hablar de la venta, ya no va a ser lo mismo, entonces prefiero no comentar nada al respecto. Ya soy mamá de mi mamá, soy mamá de mis hermanos, soy mamá de mis amigos

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¿Tuvo la idea de congelar sus óvulos para ser madre en algún momento?

Al preguntarle, si pensó en congelar sus óvulos para volver a ser madre, así respondió la famosa conductora de televisión.

Esas preguntas, no me acuerdo ya, yo no me acuerdo si pensé en eso, además se me hace muy curioso, porque yo ya ni tengo edad para ser mamá, entonces, no importa lo que piense la gente, hay cosas que las tienes en la vida por elección y otras que la vida elige por ti

¿Cómo es su relación con Ricky Martin?

Sobre Ricky Martin, si lo vio o qué se dijeron en esta última visita del boricua a México, Rebecca De Alba respondió con total sinceridad, recordando que nunca tuvo una pelea con el cantante.

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