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FOTOS | Ricky Martin bronceó su tonificado cuerpo, ¡sin ropa!

El cantante aprovechó el calor de la ciudad para despojarse de sus ropas y presumir cuerpazo. Todos los detalles en las fotos.

Por: Maribel Velázquez

Ricky ejercitandose .jpg
Ricky en blanco y negro .jpg
Ricky sorprendido .jpg
Ricky Martin (2).jpg
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Ricky foto en el espejo .jpg
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Ricky relajado.jpg
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Ricky con el celular.jpg
Ricky sin camisa.jpg
Ricky posando .jpg
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Ricky en el yate .jpg
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