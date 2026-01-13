Prepárate para este FRENTE FRÍO 27: Recetas rápidas, sencillas y económicas para preparar ramen
¡Anótate estas recetas sencillas y rápidas para estos días de frío en México donde el ramen podría ser tu mejor aliado!
Este Frente Frío 27 ha azotado con todo al territorio mexicano y a decir verdad, con este clima solamente se antoja estar bien abrigado y evitar salir y aunque es es imposible para la gran mayoría de nosotros, podemos darnos un gusto y hacer un ramen que te calentará todo el día.
Además de rico, rápido, barato y fácil de hacer, el ramen se ha vuelto bastante popular en todo el mundo y México no podía ser la excepción, pues constantemente nuestra gastronomía está adaptando platillos de otras culturas y esta no es la excepción, por lo que te compartiremos un top para que te luzcas en la cocina.
Recetas de ramen fáciles, rápidas y económicas
En los últimos años el ramen, también conocidos como fideos se han hecho bastante populares en nuestro país, donde incluso los ingredientes y demás adaptaciones y variantes ya son fáciles de encontrar en tiendas comerciales locales, por lo que preparar estas recetas para el frío será cosa sencilla.
¿Cómo hacer ramen clásico?
Ingredientes:
- Fideos de ramen
- 2 huevos
- Cebollín
- Salsa de soya
Preparación:
Hierve agua y cocina los fideos
Agrega el sobre de sabor de tu preferencia
Incorpora el huevo sin batir
Sirve con cebollín y unas gotas de soya.
¿Cómo hacer ramen picante coreano?
Ingredientes:
- Ramen
- 1 cucharada de gochujang o alguna salsa picante de tu preferencia
- 2 huevos
- Queso (opcional)
Preparación:
Cocina el ramen
Agrega gochujang o la salsa de tu elección
Añade el huevo
Sirve con queso encima
¿Cómo preparar ramen con carne de res?
Ingredientes:
- Ramen
- Carne de res en tiras
- Ajo
- Salsa de soya
Preparación:
Dorar la carne con ajo al gusto
Cocinar el ramen (puedes usar el caldo de la carne para sazonar tu ramen)
Agrega la carne y un chorrito de soya
¿Cómo hacer ramen de pollo sencillo?
Ingredientes:
- Ramen
- Pechuga de pollo cocida
- Elote
- Cebollín
Preparación:
Cocinar el ramen
Agregar el pollo deshebrado (puedes sazonar el ramen con el caldo del pollo)
Incorporar elote y cebollín
¿Cómo preparar ramen cremoso?
Ingredientes:
- Ramen
- Media taza de leche
- Queso rallado
- Mantequilla
Preparación:
Cocina el ramen con menos agua
Añade leche y mantequilla al ramen
Incorporar el queso lentamente y mezclar todo junto
¿Cómo hacer ramen con camarón?
Ingredientes:
- Ramen
- Camarones
- Ajo
- Limón
Preparación:
Cocina camarones con ajo a tu gusto
Prepara el ramen
Sirve con camarón y limón
* Es opcional agregar picante a tu gusto
¿Cómo hacer ramen vegetariano?
Ingredientes:
- Ramen
- Champiñones
- Espinaca
- Salsa de soya
Preparación:
Saltea champiñones
Cocina el ramen
Agrega espinaca y soya
¿En qué alcaldías de la CDMX se esperan bajas temperaturas HOY?
Recientemente se emitió una Alerta Naranja en estas alcaldías debido a que se pronostica que el termómetro marque de 1 y 3 grados centígrados durante las próximas horas:
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 13/01/2026, en @AlcaldiaAO, @AzcapotzalcoMx, @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @cuajimalpa_gob, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa, @AlcaldiaMHmx,… pic.twitter.com/0ZZg4fa8ZP— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 12, 2026
El resto de las alcaldías podrían tener temperaturas igual de bajas, aunque por ahora de acuerdo con las autoridades se mantienen en alerta amarilla donde podrían estar entre los 1 y 6°.
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
- Tláhuac
- Venustiano Carranza
- Xochimilco