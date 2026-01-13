inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Prepárate para este FRENTE FRÍO 27: Recetas rápidas, sencillas y económicas para preparar ramen

¡Anótate estas recetas sencillas y rápidas para estos días de frío en México donde el ramen podría ser tu mejor aliado!

Recetas de ramen para el frío
Notas,
Recetas Fáciles

Escrito por:  André Gutiérrez

Este Frente Frío 27 ha azotado con todo al territorio mexicano y a decir verdad, con este clima solamente se antoja estar bien abrigado y evitar salir y aunque es es imposible para la gran mayoría de nosotros, podemos darnos un gusto y hacer un ramen que te calentará todo el día.

Te puede interesar: CDMX amanecerá con doble alerta por frío: alcaldías que esperan temperaturas de hasta 1 °C

Además de rico, rápido, barato y fácil de hacer, el ramen se ha vuelto bastante popular en todo el mundo y México no podía ser la excepción, pues constantemente nuestra gastronomía está adaptando platillos de otras culturas y esta no es la excepción, por lo que te compartiremos un top para que te luzcas en la cocina.

Recetas de ramen fáciles, rápidas y económicas

En los últimos años el ramen, también conocidos como fideos se han hecho bastante populares en nuestro país, donde incluso los ingredientes y demás adaptaciones y variantes ya son fáciles de encontrar en tiendas comerciales locales, por lo que preparar estas recetas para el frío será cosa sencilla.

¿Cómo hacer ramen clásico?

Ingredientes:

  • Fideos de ramen
  • 2 huevos
  • Cebollín
  • Salsa de soya

Preparación:
Hierve agua y cocina los fideos
Agrega el sobre de sabor de tu preferencia
Incorpora el huevo sin batir
Sirve con cebollín y unas gotas de soya.

¿Cómo hacer ramen picante coreano?

Ingredientes:

  • Ramen
  • 1 cucharada de gochujang o alguna salsa picante de tu preferencia
  • 2 huevos
  • Queso (opcional)

Preparación:
Cocina el ramen
Agrega gochujang o la salsa de tu elección
Añade el huevo
Sirve con queso encima

¿Cómo preparar ramen con carne de res?

Ingredientes:

  • Ramen
  • Carne de res en tiras
  • Ajo
  • Salsa de soya

Preparación:
Dorar la carne con ajo al gusto
Cocinar el ramen (puedes usar el caldo de la carne para sazonar tu ramen)
Agrega la carne y un chorrito de soya

¿Cómo hacer ramen de pollo sencillo?

Ingredientes:

  • Ramen
  • Pechuga de pollo cocida
  • Elote
  • Cebollín

Preparación:
Cocinar el ramen
Agregar el pollo deshebrado (puedes sazonar el ramen con el caldo del pollo)
Incorporar elote y cebollín

¿Cómo preparar ramen cremoso?

Ingredientes:

  • Ramen
  • Media taza de leche
  • Queso rallado
  • Mantequilla

Preparación:
Cocina el ramen con menos agua
Añade leche y mantequilla al ramen
Incorporar el queso lentamente y mezclar todo junto

¿Cómo hacer ramen con camarón?

Ingredientes:

  • Ramen
  • Camarones
  • Ajo
  • Limón

Preparación:
Cocina camarones con ajo a tu gusto
Prepara el ramen
Sirve con camarón y limón
* Es opcional agregar picante a tu gusto

¿Cómo hacer ramen vegetariano?

Ingredientes:

  • Ramen
  • Champiñones
  • Espinaca
  • Salsa de soya

Preparación:
Saltea champiñones
Cocina el ramen
Agrega espinaca y soya

¿En qué alcaldías de la CDMX se esperan bajas temperaturas HOY?

Recientemente se emitió una Alerta Naranja en estas alcaldías debido a que se pronostica que el termómetro marque de 1 y 3 grados centígrados durante las próximas horas:

  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan

El resto de las alcaldías podrían tener temperaturas igual de bajas, aunque por ahora de acuerdo con las autoridades se mantienen en alerta amarilla donde podrían estar entre los 1 y 6°.

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco
Tags relacionados
Recetas

Galerías y Notas Azteca UNO