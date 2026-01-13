Prepárate para este FRENTE FRÍO 27: Recetas rápidas, sencillas y económicas para preparar ramen

Este Frente Frío 27 ha azotado con todo al territorio mexicano y a decir verdad, con este clima solamente se antoja estar bien abrigado y evitar salir y aunque es es imposible para la gran mayoría de nosotros, podemos darnos un gusto y hacer un ramen que te calentará todo el día.

Además de rico, rápido, barato y fácil de hacer, el ramen se ha vuelto bastante popular en todo el mundo y México no podía ser la excepción, pues constantemente nuestra gastronomía está adaptando platillos de otras culturas y esta no es la excepción, por lo que te compartiremos un top para que te luzcas en la cocina.

Recetas de ramen fáciles, rápidas y económicas

En los últimos años el ramen, también conocidos como fideos se han hecho bastante populares en nuestro país, donde incluso los ingredientes y demás adaptaciones y variantes ya son fáciles de encontrar en tiendas comerciales locales, por lo que preparar estas recetas para el frío será cosa sencilla.

¿Cómo hacer ramen clásico?

Ingredientes:



Fideos de ramen

2 huevos

Cebollín

Salsa de soya

Preparación:

Hierve agua y cocina los fideos

Agrega el sobre de sabor de tu preferencia

Incorpora el huevo sin batir

Sirve con cebollín y unas gotas de soya.

¿Cómo hacer ramen picante coreano?

Ingredientes:



Ramen

1 cucharada de gochujang o alguna salsa picante de tu preferencia

2 huevos

Queso (opcional)

Preparación:

Cocina el ramen

Agrega gochujang o la salsa de tu elección

Añade el huevo

Sirve con queso encima

¿Cómo preparar ramen con carne de res?

Ingredientes:



Ramen

Carne de res en tiras

Ajo

Salsa de soya

Preparación:

Dorar la carne con ajo al gusto

Cocinar el ramen (puedes usar el caldo de la carne para sazonar tu ramen)

Agrega la carne y un chorrito de soya

¿Cómo hacer ramen de pollo sencillo?

Ingredientes:



Ramen

Pechuga de pollo cocida

Elote

Cebollín

Preparación:

Cocinar el ramen

Agregar el pollo deshebrado (puedes sazonar el ramen con el caldo del pollo)

Incorporar elote y cebollín

¿Cómo preparar ramen cremoso?

Ingredientes:



Ramen

Media taza de leche

Queso rallado

Mantequilla

Preparación:

Cocina el ramen con menos agua

Añade leche y mantequilla al ramen

Incorporar el queso lentamente y mezclar todo junto

¿Cómo hacer ramen con camarón?

Ingredientes:



Ramen

Camarones

Ajo

Limón

Preparación:

Cocina camarones con ajo a tu gusto

Prepara el ramen

Sirve con camarón y limón

* Es opcional agregar picante a tu gusto

¿Cómo hacer ramen vegetariano?

Ingredientes:



Ramen

Champiñones

Espinaca

Salsa de soya

Preparación:

Saltea champiñones

Cocina el ramen

Agrega espinaca y soya

