CDMX amanecerá con doble alerta por frío: alcaldías que esperan temperaturas de hasta 1 °C

La Ciudad de México (CDMX) activó el modo congelador este lunes 12 de enero. Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC-CDMX) emitió doble alerta por bajas temperaturas, con el fin de evitar cambios bruscos de temperatura.

Se prevé que el termómetro baje hasta 1 °C en las zonas más altas de la capital. Mientras que en resto de las alcaidías también se esperan de 6 a 4 grados.

¿En qué alcaldías se esperan bajar temperaturas?

Se emitió Alerta Naranja en estas alcaldías debido a que se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados durante las próximas horas:



Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes 12/01/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del lunes… pic.twitter.com/THNj2qvapG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 11, 2026

El resto de la ciudad tampoco se salva, por lo que se emitió Alerta Amarilla en:



Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

En todas estas alcaldías se esperan temperaturas entre 1 y 6 °C, con sensación térmica aún más baja por humedad y viento.

😷 Durante el invierno, protégete de enfermedades respiratorias en espacios públicos atendiendo las recomendaciones de Ollin, el Chapulín de la Prevención.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/TRgg1xuU0U — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 11, 2026

¿En qué horario se sentirá más frío?

¡Tenlo en cuenta! El periodo crítico será de 1:00 a 8:00 de la mañana de este lunes 12 de enero.

Además, entre las 5:00 y 7:00 am se alcanzará el punto más bajo del termómetro, justo cuando miles de personas salen rumbo al trabajo y a la escuela.

¿Cuándo termina el frío en CDMX?

Aunque muchos creen que el frío termina en enero, la realidad es que el invierno en la CDMX se extiende hasta finales de marzo e incluso abril.

Las temperaturas comienzan a subir de forma gradual a partir de febrero, pero los amaneceres fríos, los vientos y los descensos térmicos siguen siendo frecuentes debido a la temporada de frentes fríos que se espera acabe en mayo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que durante esta temporada invernal se registren entre 48 y 50 sistemas en el país. Hasta ahora, solo se han presentado 27, lo que significa que aún falta casi la mitad de los eventos por impactar.

