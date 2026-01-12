Logo Inklusion Sitio accesible
CDMX amanecerá con doble alerta por frío: alcaldías que esperan temperaturas de hasta 1 °C

La CDMX volverá a despertar con bajas temperaturas, por lo que se tuvo que activar Alerta Amarilla y Alerta Naranja por frío en gran parte de la capital.

La Ciudad de México (CDMX) activó el modo congelador este lunes 12 de enero. Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC-CDMX) emitió doble alerta por bajas temperaturas, con el fin de evitar cambios bruscos de temperatura.

Se prevé que el termómetro baje hasta 1 °C en las zonas más altas de la capital. Mientras que en resto de las alcaidías también se esperan de 6 a 4 grados.

¿En qué alcaldías se esperan bajar temperaturas?

Se emitió Alerta Naranja en estas alcaldías debido a que se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados centígrados durante las próximas horas:

  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan

El resto de la ciudad tampoco se salva, por lo que se emitió Alerta Amarilla en:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

En todas estas alcaldías se esperan temperaturas entre 1 y 6 °C, con sensación térmica aún más baja por humedad y viento.

¿En qué horario se sentirá más frío?

¡Tenlo en cuenta! El periodo crítico será de 1:00 a 8:00 de la mañana de este lunes 12 de enero.

Además, entre las 5:00 y 7:00 am se alcanzará el punto más bajo del termómetro, justo cuando miles de personas salen rumbo al trabajo y a la escuela.

¿Cuándo termina el frío en CDMX?

Aunque muchos creen que el frío termina en enero, la realidad es que el invierno en la CDMX se extiende hasta finales de marzo e incluso abril.

Las temperaturas comienzan a subir de forma gradual a partir de febrero, pero los amaneceres fríos, los vientos y los descensos térmicos siguen siendo frecuentes debido a la temporada de frentes fríos que se espera acabe en mayo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que durante esta temporada invernal se registren entre 48 y 50 sistemas en el país. Hasta ahora, solo se han presentado 27, lo que significa que aún falta casi la mitad de los eventos por impactar.

  • Febrero 2026: 5 frentes fríos
  • Marzo 2026: 6 frentes fríos
  • Abril 2026: 5 frentes fríos
  • Mayo 2026: 3 frentes fríos
