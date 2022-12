Recordamos a Jenni Rivera después de 10 años de su fallecimiento.

Un día como hoy pero del año 2012, Jenni Rivera dio su último concierto ante miles de fan en la Arena Monterrey, pero luego del recibimiento del público regiomontano, el avión ejecutivo en el que viajaba con seis personas más se precipitó a tierra estrellándose en un peñón de Iturbide, Nuevo León, los restos de las víctimas y del avión quedaron esparcidos en la propiedad de Don Rosendo Rodríguez.

La noticia sobre su muerte hizo correr ríos de tinta, sobre todo por el escenario trágico en el que ocurrió y la sospecha de un atentado que hoy su familia niega rotundamente, afirmando que se trató de una falla mecánica y en resumen de un desafortunado accidente cuyo sitio al final se convirtió en los primeros años en un lugar de peregrinaje para fanáticos y curiosos.

El dueño del predio donde cayó la aeronave en la que viajaba Jenni Rivera, reveló que el sitio ya está olvidado, pero en un principio acudieron varias veces Doña Rosa, Lupillo, Pedro Rivera y demás familiares de la finada cantante, aunque ahora ya está en el olvido. “Ahorita ya tiene como tres años que no vienen”, dijo el dueño del predio.

Pero lo que verdaderamente ha cambiado a diez años de la muerte de Jenni, es la relación de su familia luego de la destitución de Rosie Rivera como albacea de su legado y el nombramiento de su hija Jacqie Rivera.

Te puede interesar: Platicamos con Juan Rivera de la nueva serie de Jenni Rivera.

Este hecho generó un distanciamiento de la familia Rivera de los hijos de ‘La Gran Señora’, sobre todo porque éstos les exigieron cuentas claras a sus tíos Rosie y Juan sobre el manejo de las empresas de su madre.

En medio de la polémica Chiquis Rivera dio la cara por sus hermanos y admitió la ruptura familiar: “Yo ya no quiero estresarme, no quiero ansiedad, no quiero depresión innecesaria porque el mundo ya es difícil como es para tener a alguien ahí nomás a hue... porque es familia o es otra cosa. Si no me estás trayendo bien a mi vida ‘I’m sorry, no me importa quién eres’”.

¿Lupillo apoyó a sus sobrinos? Por su parte, Lupillo Rivera tomó partido por sus sobrinos provocando un distanciamiento de sus hermanos.





También te puede interesar: Chiquis Rivera regresó a los escenarios de México con este concierto.

“Mis sobrinos tienen todo el derecho de lucrar con el nombre de mi hermana, mis sobrinos son los dueños del nombre de ella, los dueños de su música y si ocupan que yo les ayude en algo, con mucho gusto y jamás les cobraré un cinco por eso”, dijo Lupillo.

Sin embargo, hace unos días Juan Rivera dejó entrever que buscaría un acercamiento con sus sobrinos a raíz de una serie no autorizada de Jenni Rivera que especula sobre la muerte de la cantante de regional mexicano, y es que el hermano de Jenni teme que sus sobrinos puedan ser presa de abusos y estafas.

Por último, este viernes Rosie y Juan Rivera lanzaron un tema en memoria de su finada hermana titulado “Déjame el instructivo” donde dan cuenta del dolor que les provocó la partida de Jenni Rivera.