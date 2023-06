Recordamos la trayectoria y carrera del maestro Rubén Moya.

Programa del 13 de junio del 2023 | Recordamos al actor Rubén Moya.

El mundo del doblaje mexicano está de luto a causa de la pérdida de una de sus voces más importantes, de uno de sus maestros. Se trata de Rubén Moya Acosta, quien murió el pasado fin de semana a los 62 años de edad, por complicaciones del cáncer de garganta que padecía.

¿A qué personajes dobló a lo largo de su carrera?

Nacido en Chilpancingo, Guerrero, el 31 de octubre de 1960, Rubén estudió en el Instituto Andrés Soler de la ANDA, y gracias a su inigualable tono de voz y magnífica modulación, rápidamente se posicionó como uno de los actores de doblaje más solicitados.

Dando voz a célebres figuras como Morgan Freeman, Jon Voight y a personajes animados como el Emperador Zurg en la saga Toy Story, el emperador Shan Yu en Mulán y He-Man en la serie He-Man and the Master of the Universe, uno de sus trabajos más recordados.

¿Cómo fue despedido por su familia?

Fue a través de las redes sociales, donde su hijo Rubén Moya Ruiz y su hoy viuda, Elvia Ruiz confirmaron la triste noticia.

Anunciamos y confirmamos que hace un día, mi padre pasó a mejor vida, tras una ardua batalla en contra del cáncer de garganta

El día de ayer lo despedimos en una ceremonia muy íntima, muy sentida, donde sólo estuvieron sus hermanos, mis hermanos, porque él así lo pidió

Él fue un hombre, que siempre luchó por su sueño, para él lo más importante, además de su trabajo y su familia, era su público, sus fans

Con más de 40 años de trayectoria, Rubén también hizo gala de su talento en televisión, siendo la voz institucional de programas como Los 25 Más, Terrores Nocturnos, Enigmas, El Lado Siniestro De La Historia y del segmento el Extremodrama de Al Extremo.

La noticia de su fallecimiento se dio a conocer el pasado 12 de junio, en el Día Internacional del Doblaje, una fecha muy señalada para quien será insustituible en este ámbito y, cuya grandiosa trayectoria merece ser recordada.