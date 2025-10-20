Este será el recorrido completo de la Línea 0 del Metrobús

Hace poco se dio a conocer que en la Ciudad de México se espera un cambio en cuestiones de movilidad, pues se detalló que próximamente se llevará a cabo la inauguración de la Línea 0 del Metrobús, la cual va a ayudar a miles de capitalinos a moverse todos los días.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de este proyecto es mejorar la conectividad, además de representar uno de los avances más importantes en temas de movilidad, ya que se estará integrando tecnología eléctrica y sostenibilidad al sistema.

Además, se dio a conocer que con esta nueva línea se formará un anillo que va a rodear el Centro Histórico de la Ciudad de México, lo que va a dar mucha más conectividad en zonas económicas y habitacionales clave de la capital mexicana. Cabe mencionar que hasta el momento no se han iniciado las obras para esta línea 0.

¿Cuál va a ser el recorrido de la Línea 0 del Metrobús?

El objetivo de la Línea 0 del Metrobús es bajar la saturación vehicular y reducir los tiempos de traslado de los capitalinos. Se espera que tenga una extensión total de 46 kilómetros, los cuales van a estar repartidos en 76 estaciones distribuidas a lo largo del Circuito Interior, la cual es una de las avenidas más importantes de la capital mexicana.

También, se sabe que recorrerá 10 alcaldías, entre ellas Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán. Finalmente, se mencionó que esta será operada por trolebuses eléctricos de nueva generación, los cuales van a contar con sistemas GPS, cámaras de seguridad y sensores inteligentes que permitirán un monitoreo constante y una operación más segura. Se espera que la Línea 0 del Metrobús sea usada por más de 227 mil pasajeros diarios.

