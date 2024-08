Reemplacamiento 2024: esta es la multa por no realizar el trámite en Edomex

El Estado de México ha iniciado el proceso de reemplacamiento 2024, un trámite obligatorio para todos los vehículos de uso particular con placas emitidas en 2019. Este programa, liderado por la maestra Delfina Gómez, busca asegurar que todos los conductores cuenten con placas y tarjetas de circulación vigentes para reforzar la seguridad vehicular y evitar multas.

El trámite, que se puede realizar desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, está organizado según el último dígito numérico de cada matrícula, lo que permite un proceso más eficiente durante este segundo semestre del año. Es importante mencionar que la validez de las placas en la entidad es de cinco años, por lo que ha llegado el momento de renovar aquellas expedidas en 2019.

¿Cómo verificar si es necesario hacer la renovación?

Los propietarios de vehículos y motocicletas pueden verificar si necesitan renovar sus placas consultando la página web del Sistema de Contribuyentes del Estado de México. Al ingresar la información de las placas, el sistema les indicará si deben proceder con el reemplacamiento. Esto es especialmente importante para aquellos automóviles cuya terminación de placa sea 3 y 4, ya que en agosto corresponde su renovación.

Para realizar el trámite correspondiente, los automovilistas pueden acudir a los módulos de atención ciudadana establecidos por el gobierno estatal o hacerlo en línea a través de la página web oficial del Gobierno del Estado de México. En este sitio web, también se puede consultar el calendario detallado para confirmar cuándo te corresponde realizar la renovación de las placas.

El costo del reemplacamiento varía en función del tipo de transporte. Por ejemplo, para los automóviles, el precio establecido es de mil 14 pesos, mientras que para los carros de carga es de 2 mil 118 pesos y para las motos es de 755 pesos.

Para poder realizar el trámite, es necesario presentar los siguientes documentos: identificación oficial vigente del dueño de vehículo, factura y/o documento que acredite la propiedad del auto y las placas anteriores. Con estos documentos y siguiendo los pasos indicados, los automovilistas podrán renovar sus placas de manera eficiente y segura.

¿Cuánto es la multa por no renovar placas?

Si no realizas este trámite durante el mes de agosto y subsecuentes, podrías enfrentar consecuencias como multas o sanciones por no tener placas de circulación válidas. Además, tu vehículo podría ser retirado y llevado al depósito más cercano, y no podrás realizar la verificación vehicular. También podrías perder el subsidio de tenencia si no cumples con la normativa de placas vigentes.

La multa por no reemplazar tus placas tiene un costo de 20 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente es de 108.57 pesos. Esto significa que deberás abonar un total de 2,171 pesos. Es importante cumplir con la normativa de placas vigentes para evitar estas consecuencias y asegurarte de que tu vehículo esté en regla.