Mara Patricia y Vicente Fernández Jr. tuvieron incómodo reencuentro.

Captamos un incómodo encuentro en el funeral de Vicente Fernández.

Solo la cámara de Ventaneando pudo captar el momento en que la actual novia y la exesposa de Vicente Fernández Jr. se encontraron en el funeral de Don Vicente Fernández protagonizando un curioso y aparentemente incómodo momento.

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Vicente Jr. llegó a la arena alrededor de la una de la tarde y de la mano de Mariana González se acercaron a saludar a doña Cuquita Abarca.

Momentos después, arribó Mara Patricia Castañeda quien parecía algo nerviosa; fue Vicente Jr. quien a solo unos pasos de ella se acercó a saludarla y abrazarla para algunos segundos después ir por Mariana para que hiciera lo propio.

Al percatarse de la presencia de Mara, Cuquita le hizo señas para que se sentara a su lado, lo que habla del gran cariño que la familia le sigue teniendo. En ese momento, Vicente y Mariana se sentaron atrás, mientras Mara lograba arrancar unas sonrisas a doña Cuquita, en medio de su dolor.

Luego, Vicente y Mariana se cambiaron a un lugar más cerca de Cuquita, quizás para estar a la par de Mara Patricia. Mientras esto sucedía, Mara motivaba a Cuquita a maquillarse un poco, compartiéndole su labial y hasta sus aretes.

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Y aunque todos convivían de manera armónica en algunos momentos la tensión era evidente. Lo cierto es que el último adiós al Charro de Huentitán produjo esta y otras situaciones inesperadas de las que poco a poco nos iremos enterando.

