Mara Patricia y Vicente Fernández Jr. tuvieron incómodo reencuentro.
Un momento complicado fue el que vivieron ambas personalidades en el funeral del Charro de Huentitán.
Captamos un incómodo encuentro en el funeral de Vicente Fernández.
Solo la cámara de Ventaneando pudo captar el momento en que la actual novia y la exesposa de Vicente Fernández Jr. se encontraron en el funeral de Don Vicente Fernández protagonizando un curioso y aparentemente incómodo momento.
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Vicente Jr. llegó a la arena alrededor de la una de la tarde y de la mano de Mariana González se acercaron a saludar a doña Cuquita Abarca.
Momentos después, arribó Mara Patricia Castañeda quien parecía algo nerviosa; fue Vicente Jr. quien a solo unos pasos de ella se acercó a saludarla y abrazarla para algunos segundos después ir por Mariana para que hiciera lo propio.
Al percatarse de la presencia de Mara, Cuquita le hizo señas para que se sentara a su lado, lo que habla del gran cariño que la familia le sigue teniendo. En ese momento, Vicente y Mariana se sentaron atrás, mientras Mara lograba arrancar unas sonrisas a doña Cuquita, en medio de su dolor.
Luego, Vicente y Mariana se cambiaron a un lugar más cerca de Cuquita, quizás para estar a la par de Mara Patricia. Mientras esto sucedía, Mara motivaba a Cuquita a maquillarse un poco, compartiéndole su labial y hasta sus aretes.
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Y aunque todos convivían de manera armónica en algunos momentos la tensión era evidente. Lo cierto es que el último adiós al Charro de Huentitán produjo esta y otras situaciones inesperadas de las que poco a poco nos iremos enterando.