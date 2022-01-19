Edén Muñoz inicia su carrera como solista tras decir adiós a Calibre 50.

Después de anunciar su salida de Calibre 50, el cantante y compositor Edén Muñoz se presentó en solitario en un evento privado.

Este evento terminó por confirmar su separación de la agrupación en la cual inició su carrera y se consolidó en el regional mexicano.

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Edén Muñoz sale de Calibre 50

Cabe mencionar que fue hace 12 años que se formó Calibre 50 y hasta hace poco se dio a conocer que tenían ciertos problemas de convivencia, hecho que desató todo tipo de controversias.

Ahora han dado mucho de qué hablar, pues todo parece indicar que Edén Muñoz seguirá su camino sin sus compañeros: Armando Ramos “El Caballo”, Erick García, y Alejandro Gaxiola.

Lo primero que sorprendió a su público, fue el cambio de su nombre en redes sociales, pues pasó de @calibre50eden a @Edenmunoz; luego comenzó a aparecer en algunos conciertos, como los de Alejandro Fernández en Estados Unidos, o el Yaki Fest, en solitario. Ahora, se presentó en la fiesta de 15 años de Valeria Nordahl Haro, hija de Ricardo Nordahl, trompetista de Banda MS, y Wendy Haro, que se realizó el viernes pasado por la noche en Mazatlán.

En la fiesta privada primero se presentó Banda MS con su show completo; luego le tocó el turno a Edén Muñoz quien subió al escenario con un acordeón blanco, acompañado por otros músicos.

De acuerdo con lo videos que subió Paola Haro, tía de la quinceañera, se puede apreciar al compositor cantar algunas de las canciones que hizo famosas junto a Calibre 50, entre ellas Unas ultras pa la sed, Ni que estuvieras tan buena, Telegrama y A la antigüita.

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Además llamó la atención que también cantó El Ratón, un controvertido corrido dedicado a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán y que habla de El Culiacanazo.

