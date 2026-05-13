Expertos en psicología coinciden: “Los niños están mejor criados por un padre soltero en lugar de vivir con padres casados que participan en conflictos constantes”

De acuerdo con algunos expertos en psicología han coincidido en que, los niños están mejor criados por un padre soltero, en lugar de vivir con papás que estén casados y que en algunos casos viven en conflictos constantes, pero, ¿cuál es la razón de esta idea? Un estudio ha revelado información importante sobre este tema.

De acuerdo con un estudio que examinó el cómo es que viven diferentes niños en distintos hogares, tanto en hogares monoparentales, biológicos en dónde están papá y mamá, padres adoptivos, padrastros, madres solteras y un padre soltero; en este sentido, los resultados de las calificaciones que arrojaron los infantes en cuanto a cómo era su relación con hermanos y amigos, era casi igual y no importaba con quién vivían.

De hecho, en una encuesta que se les hizo a los adolescentes que vivían en distintos hogares, aquellos jóvenes que sólo estaban viviendo con padres solteros, reportaron una mejor sensación de bienestar que todos los encuestados.

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¿Por qué los hijos viven mejor con los padres solteros?

De acuerdo con algunos estudios, los expertos en la psicología coinciden con que, los hijos están mejor criados por un padre soltero que con los padres casados. En este sentido, los aspectos positivos que afirman esta información es que, los padres solteros se enfocan mucho en las vidas de sus pequeños, tanto en su vida personal, escolar y en horarios; esto hizo que, los conflictos con su papá disminuyeran.

¿Cuáles son las reglas que un padre soltero impone a sus hijos cuando los cría solo?

Para poder tener una crianza positiva en un hijo por parte de un padre soltero debemos dejar en claro algunos factores, y es que, el sujeto en cuestión debe afrontar varios retos en su vida como, por ejemplo, el trabajo, las finanzas, casa, vida, entre otras preocupaciones; sin embargo, el masculino lleva a cabo un proceso.

Desde el inicio establece reglas en su casa con sus hijos, le presta atención y tiene por lo menos una conversación de 10 minutos individual con cada uno, pone en claro límites, es justo, coherente; también sabe que, sus pequeños necesitan horarios y rutinas, de igual manera es sincero ya que reduce expectativas y elimina todo tipo de perfección.

De igual manera, hace que sus hijos se olviden de sentimientos de culpa, martirio o victimismo, ignora a las personas que puedan ser críticas; sin embargo, sí ocupa apoyo en un momento para cuidar a los hijos por parte de, vecinos, familiares y amigos.

