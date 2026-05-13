Las 5 mejores manicuras ‘papaya’ para la primavera

Las manicuras que hacen referencia a ciertos alimentos o bebidas se han destacado por su gran popularidad, ya que con ellas puedes lograr un acabado más vivo y diseños diferentes, ideal para quienes ya se aburrieron de usar los mismos colores lisos.

Para que puedas intentar con ellas, te detallaremos los mejores diseños de uñas tipo ‘papaya’, las cuales merecen la pena ser usadas en la primavera; encontrarás diversas opciones para ti.

¿Qué diseños usar en primavera?

Aunque en las manicuras ‘papaya’ cuenta con ciertas opciones limitadas, tiene diseños diferentes, los cuales se adaptan a las preferencias de las personas. Para que los uses en primavera, te recomendamos los mejores estilos:

3D: En unas uñas puedes agregar flores tropicales, en otras espirales y finalmente agregar las semillas del fruto, todo empleando gel 3D para darle mayor proyección.

Dibujo a mano alzada: En cada uña puedes pedir que dibujen el fruto, sin la necesidad de agregar algo tan extravagante.

Algo más discreto: Puedes agregar un color naranja pastel, simulando el color del fruto, siendo una gran opción para algo más discreto.

Uñas diferentes: Para darle mayor impacto, usa uñas stiletto; en una agregarás el fruto, en otra harás un francés en anaranjado con líneas de tigre con esferas doradas, mientras que en otras agregarás líneas con gel 3D para cubrirlo con cromado.

Otro color liso y distinto: Encima agrega un anaranjado claro; para darle mayor proyección, puedes añadir una joyería o dije de tu preferencia.

¿Cuál es mejor: el gelish o el acrílico?

La realidad es que ambas opciones son buenas, pero todo dependerá de lo que estés buscando en tus manicuras. Por ejemplo, si deseas unas uñas naturales y brillantes, puedes pedir el uso del gelish, pero si deseas extender el tamaño de tu uña y darle mayor fuerza, entonces opta por el acrílico.

Con ambas alternativas podrás disfrutar de los mejores diseños de uñas tipo ‘papaya’ para la primavera; no esperes más para que los puedas ocupar en la semana, todos querrán observar tus manos por su aspecto.