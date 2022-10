¿Será que hay romance? Relacionan a Ángela Aguilar con Manuel Medrano.

Después de que Ángela Aguilar estuviera en el ojo del huracán por la filtración de unas fotografías que revelaban su romance con el compositor mexicano Gussy Lau, la hija de Pepe Aguilar ha vuelto a ser relacionada con otro famoso de la industria musical, se trata de Manuel Medrano.

De acuerdo con diversas fuentes, la integrante de la Dinastía Aguilar estaría saliendo con Manuel Medrano, cantante de origen colombiano que es 17 años mayor que ella. Los rumores sobre un supuesto romance entre ambos surgieron después de que se publicara una fotografía que aparecía en los perfiles de los dos famosos antes de que Ángela la ocultara.

La fotografía fue retomada y compartida por Chisme No Like antes de que dejara de ser visible de la cuenta de Ángela, pese a esto, Manuel Medrano sí dejó visible la fotografía en su cuenta y no la recortó, por lo que se alcanza a ver claramente una mano, la cual aseguran pertenece a la intérprete de “En Realidad” y “Se disfrazó”, entre otros.

En la instantánea se puede ver la supuesta mano de Ángela Aguilar sobre lo que parecer ser la pierna del cantante colombiano; sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha hecho comentario alguno sobre su supuesta relación.

¿Quién es Manuel Medrano? Como mencionamos anteriormente, Manuel Medrano, de 34 años, es un cantante de origen colombiano que en su trayectoria ha ganado 2 Latin Grammy en las categorías Mejor Álbum Cantautor y Mejor Nuevo Artista, entre sus mayores éxitos destacan “Bajo el agua”, “Afuera del planeta”, “La mujer que bota fuego”, “Nenita”, “Quédate”, entre muchos otros.

Desde los 16 años comenzó a escribir canciones, fue así como decidió emprender una carrera en la industria musical tocando en diferentes bares de Bogotá. Medrano no ha estado lejos de la polémica, pues en 2018 enfrentó un problema en el aeropuerto El Dorado al violar los protocolos de seguridad. En 2019 volvió a acaparar los reflectores tras dar a conocer que se había peleado en un centro nocturno con el influencer El Mindo por una chica de nombre Ana María Abril.

En 2015 saltó a la fama con su tema “Afuera del planeta”, su primer álbum se titula “Manuel Medrano” y todas las canciones son de su autoría, además cuenta con la producción de su compatriota Juan Pablo Vega.