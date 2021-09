Remmy Valenzuela envía contundente mensaje tras polémica familiar.

Remmy Valenzuela volvió a las redes sociales para agradecer el apoyo de sus fans, tras ser acusado de agresión en contra de algunos de sus familiares.

Luego de que presuntamente el músico de regional mexicano golpeara a una mujer y a la pareja de esta, ahora regresó con un contundente mensaje y enfocado en su carrera.

A través de sus historias de su cuenta personal de Instagram, el cantante subió un par de videos en donde se le ve en el estudio de grabación informando que encuentra trabajando en música nueva.

“Gracias de todo corazón a todos los fans de hueso colorado que no me sueltan de su mano, me hacen muy feliz y gracias a todos los colegas de la industria que me han brindado su apoyo”, escribió el acordeonista.

Además, Valenzuela pidió comprensión por no responder a los mensajes que le han hecho llegar, ya que son muchos, pero le motivan en demasía.

Remmy Valenzuela también mando un mensaje a los medios

En un programa de televisión estadounidense para el público latino, Remmy Valenzuela exigió respeto al público y a los medios porque lo ocurrido fue algo personal y no profesional.

“Mi vida pública siempre ha sido muy pública. Siempre he enfrentado a todo el mundo públicamente, a otros artistas, a otra gente del género, pero esta vez es un asunto familiar. Yo siento que a mi familia siempre la he tenido oculta, siempre la he tenido a un margen”, aseguró.

