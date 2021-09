¿Con qué cantantes Christian Nodal no quiere hacer un dueto?

Christian Nodal ya confesó en redes sociales la lista de artistas con los que no colaboraría, esto fue a través de una dinámica en su cuenta personal de Instagram, que pese a que fue en días pasados retomó nuevamente relevancia.

El cantautor de 22 años ha hecho saber en diversas ocasiones que no trabaja con músicos que hagan canciones que no le atraigan, pero sus seguidores ya se encargaron de preguntarle y el creador de ‘Adiós amor’ ya dio el no rotundo a varios exponentes musicales.

El novio de Belinda dijo que no le gustaría colaborar con algunas personalidades del medio grupero, como Grupo Firme y Natanael Cano, el nuevo integrante en la lista negra del cantante del regional mexicano del momento.

Christian Nodal también le dice “no” al pop y a la música urbana

Además, en su lista, Christian Nodal también le dice “no” al pop y a la música urbana, pues descartó trabajar con el repero Alemán, la cantante urbana Becky G y Danna Paola.

Cabe resaltar que con esta última estuvo cerca de hacer un dueto, pero se canceló y algunos llegaron a pensar que había sido por culpa de Belinda, pues ella le habría negado a su novio la posibilidad de trabajar junto a la también actriz por las diferencias entre ambas.

