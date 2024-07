La actriz, Renata del Castillo, no podrá recibir más quimioterapias

Una historia que subió la actriz Renata del Castillo se volvió viral hace unos días generando mucha preocupación por su estado de salud. Meses antes de publicar el video, la actriz había informado que le había diagnosticado un tumor cancerígeno en la columna. En dicho video, Renata pedía ayuda, pues, había sido trasladada de emergencia a un hospital en San Luis Potosí.

En el video, Renata del Castillo pedía ayuda a sus seguidores para que acudieran a donar sangre “Les quiero pedir si pueden venir a donar sangre al hospital central”, dijo entre lágrimas. La desesperación y preocupación de la actriz era bastante obvia. “Estoy llegando a urgencias en este momento, les suplico por favor. Hoy por mí, mañana por ti”, expresó la actriz angustiada. En exclusiva logramos platicar con ella sobre su estado de salud.

Renata del Castillo no podrá recibir más quimioterapias

Renata del Castillo nos contó en exclusiva que su estado de salud es complicado, la quimioterapia le produjo un sangrado que alerto a los médicos, “Yo ya no me voy a poder hacer quimioterapias, lo hablé con mi oncóloga. Por los sangrados que tengo que me los está provocando la quimio”, dijo la actriz. Esta situación complica mucho la situación con la enfermedad, pues “se desencadena en un avance del cáncer”.

En la entrevista también nos explicó de cómo se enteró de que padecía la enfermedad. Relató que durante la pandemia no pudo hacerse estudios médicos y cuando pudo hacerse el papanicolau le detectaron cáncer. “Cuando voy ya tenía muy avanzado el cáncer, fase terminal que es fase 4 y ahora tengo metástasis”, dijo la actriz. Renata explicó que tiene varios tumores en diferentes partes del cuerpo, incluso uno de estos, ya no le permite caminar.

Sin embargo, la actriz no se deja caer y promueve que la gente vaya a donar sangre, pues podrían salvarle la vida a alguien “En dos ocasiones he estado a punto de morir, por hemorragias y las radiaciones. ¿Y cómo he podido salvar mi vida? Con la gente que ha donado sangre”, declaró.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado desde que la diagnosticaron, Renata del Castillo, es un ejemplo de vida, pues ha decidido enfrentar su situación con fortaleza y positivismo. Ella decidió usar su experiencia de vida para inspirar a la gente, compartir con otros. Es por eso que decidió compartir su historia en un capítulo de ‘Lo que callamos las mujeres’, el cual ya salió al aire.

