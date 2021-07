Renata Notni se despoja de sus ropas y se muestra al natural.

La estrella de la pantalla chica envió un poderoso mensaje a sus seguidores sobre la belleza y provoca la ovación de sus seguidores.

La actriz Renata Notni, novia de Diego Boneta, decidió mostrarse tal cual es al posar sin ropa, sin filtros ni edición, en unas fotografías para una publicación de belleza en la que quedó claro que además de una talentosa actriz es hermosa.

Por medio de su cuenta personal de Instagram, la también empresaria compartió algunas imágenes de la sesión fotográfica que tuvo para protagonizar la portada de la revista Beauty Junkies, en la que posó en topples y habló sobre mantener su esencia y ser fiel a sí misma.

“Si hay algo que siempre me prometí a mí misma desde chiquita, sobre todo por la carrera en la que estoy, fue nunca perder mi esencia. Siempre procuraré cuidar mi esencia y ser fiel a mí misma”, dijo la novia de Boneta para la revista.

La estrella de la pantalla chica aseguró que siempre ha tenido los pies sobre la tierra pese a que los reflectores han estado sobre ella desde muy temprana edad y aseguró que contar con su mamá le ha ayudado a mantenerse enfocada.

“Cuando se tiene un sueño es muy común que durante el proceso se te olvide el motivo por el cual tomaste este camino y a dónde querías llegar en primer lugar. Es complicado. Mi mamá me ha ayudado mucho a cuidar quién soy, a que no se me olvide de dónde vengo, qué es lo que quiero y porqué empecé en esto. Ella me mantiene enfocada, me recuerda cuál es mi pasión y cuál es mi sueño”, indicó Notni.

En la publicación de la actriz agradeció a la revista por darle la oportunidad de mostrarse como es realmente: “Gracias por regalarme este espacio en donde me sentí tan libre y feliz de ser YO. Gracias a las mujeres fregonas que quiero y admiro que hay detrás de todo esto”.

Hasta el momento la publicación tiene más de 70 mil likes y cientos de comentarios entre los que destacan los de varias famosas como Samadhi, Karla Díaz, Rossana Nájera, Angelique Boyer y por supuesto de su novio Diego Boneta quien indicó: “La más hermosa” con varios emojis con ojos de corazón.

