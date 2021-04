Juanpa Zurita y Macarena Achaga, la pareja del momento ya no esconde su amor. Te presentamos sus mejores FOTOS.

Las mejores fotos de Juanpa Zurita con Macarena Achaga.

Desde hace ya un par de meses, te contamos que Juanpa Zurita estaba muy enamorado de una bella actriz, ¡pero a pesar de los rumores, no había nada confirmado! Pues no era un secreto que su relación con su ex, la modelo Carmella Rose no tenía tanto de haber terminado. ¿Pues qué creen? ¡Ahora sí, está más que confirmada su relación! Y es que nos han llenado de fotos demostrando su amor en redes sociales, ¡son una hermosa pareja! Te contamos más detalles, sigue leyendo y viendo todas las fotos, ¡están súper románticas!

Juanpa Zurita y Macarena Achaga, ya no esconden su relación.

Desde que Juanpa compartió en sus historias de Instagram su aventura para escalar el Pico de Orizaba, ¡dejó completamente al descubierto su relación con Maca! Ambos compartieron en redes sociales su complicidad y amor, ¡se les vio bastante enamorados! Pero al parecer, ¡su noviazgo va muy en serio! Y es que el influencer cumplió 25 años, lo celebró en familia, ¡y compartió una foto familiar en la que también aparece su novia Macarena Achaga! ¡No es cualquier novia para él, es alguien sumamente especial! La guapa pareja no da tantos detalles de su relación, pero una imagen o un video, dicen más que mil palabras.

Historia de amor de Juanpa Zurita y Macarena Achaga.

Al parecer, el youtuber y la actriz se conocieron en la segunda temporada de “Luis Miguel La Serie” ya que Juanpa sigue haciendo el personaje del hermano de Luis Miguel, Alex; y Macarena se integró al elenco en su personaje como Michelle Salas, (muy pronto la veremos).

Después de pasar tanto tiempo juntos en las grabaciones, la amistad se convirtió en algo más, ¡pues ya son novios! No sabemos cuánto llevan, pero al menos unos meses, ¡seguro! Hay pruebas de ello, pues alguien de la producción de la serie afirmó que fue amor a primera vista, ya que ambos tenían una relación y terminaron con sus respectivas parejas para estar juntos. ¡Woooooow!

Sin duda son una de las parejas del momento, ¡ya que ambos están pasando por una extraordinaria etapa en sus vidas! Llenas de éxito tras éxito. ¿Será que ambos se ven juntos por siempre?

