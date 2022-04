VIDEO: Interrumpe a una reportera en la playa para intentar ligársela.

La reportera Fatima Vela Cordoba se viralizó en todas las redes sociales, luego de que fue interrumpida por un hombre mientras trabajaba en Playa Villa del Mar en el Puerto de Veracruz.

Vela Cordoba se encontraba realizando una cobertura de las vacaciones de Semana Santa, cuando un sujeto se acercó para saludarla de beso, luego le preguntó para qué medio laboraba, su nombre y si él iba a salir en televisión.

Finalmente, el hombre en traje de baño y recién salido del mar, le preguntó si tenía Facebook o Instagram, momento que quedó inmortalizado en un video compartido por la misma Fatima Vela.

El video cuenta con 1.6 millones de reproducciones, miles de comentarios y más de 18 mil reacciones, por lo que la reportera no dudó en revelar qué pasó tras bambalinas.

¿Le pasó su cuenta de Instagram?

Fatima Vela Cordoba lanzó la pregunta "¿Quieren saber en qué terminó el video de la playa?” en su cuenta de Facebook para dar a conocer el desenlace de la historia.

En un segundo video compartido en sus redes sociales oficiales, la reportera contó que jamás volvió a ver al hombre, ya que ambos se perdieron entre tanta gente de la playa.

“Traigo el chismecito de lo que ocurrió en la playa... el chico se acera, me hace las preguntas y se las contesto. Me pide mis redes sociales y le comento que sí, pero que primero tenía que terminar mi trabajo. Esto me llevó como unos 15 minutos. Cuando terminé, nos perdimos entre la playa porque había mucha gente, yo ya no lo vi y él ya no se acercó... ya no le pude dar mis redes sociales, así fue como acabó la historia”, contó la reportera que se hizo viral en las plataformas digitales.

