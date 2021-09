Residente humilla a J Balvin con VIDEO en redes sociales.

Tras la sorpresiva invitación de J Balvin a boicotear los premios Latin Grammy de este año, Residente humilló a su colega en un video que compartió en sus redes sociales y después borró.

Cabe recordar que el reguetonero mostró su inconformidad por la falta de representación del género urbano en las nominaciones de los Latin Grammy que se celebrarán el próximo 18 de noviembre en Las Vegas. Según el creador de ‘Ay vamos’, la Academia Latina ha sido irrespetuosa con su género y sus exponentes, a quienes desde su punto de vista, solo los utilizan.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros, porque se merecen todo el respeto, pero el truco ya es aburrido. Les damos rating (audiencia) pero no nos dan el respeto”, dijo J Balvin.

Por ello, el colombiano pidió al resto de sus colegas no asistir a la ceremonia de premiación en el MGM Grand Garden Arena.

Residente da contundente respuesta a J Balvin

Residente publicó un video en su cuenta personal de Instagram donde cuestionó a J Balvin por querer “boicotear” los premios que este año rinden tributo a Rubén Blades.

“Estoy perdido, José. Si los Grammy no nos valoran ¿por qué yo tengo 31 Grammys?, yo no soy urbano, yo no rapeo o ¿de qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cab...”, dijo René Pérez.

Al exintegrante de Calle 13 le parece una locura pedirle a reguetoneros como Myke Towers, que recibió por primera vez tres nominaciones a los Latin Grammy, que no vaya a la ceremonia de premiación.

“Tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades, un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, porque a diferencia de ti escribe sus canciones”, señaló el artista puertorriqueño.

El reparto de galletas que le dedica Residente a J Balvin es para enmarcarlopic.twitter.com/XU9mTXPN55 — Javi Sánchez Glez. (@javisanchezglez) September 30, 2021

El caribeño reclamó al colombiano que el año pasado cuando estuvo nominado a llevarse varios gramófonos, no pidió boicotear la ceremonia.

“Tenías hasta cambio de ropa para cada premio pero como de las trece nominaciones te ganaste una, ahora vuelve el boicot, no sé por qué te molesta tanto porque según tú haces historia cada 15 segundos”, remató.

J Balvin se limitó a responder a Residente con un “respeto tu opinión” y horas más tarde, el cantautor puertorriqueño borró su publicación.

