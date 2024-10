La inesperada muerte del cantante británico Liam Payne , exintegrante de One Direction, conmocionó al mundo entero. A sus 31 años, Payne perdió la vida tras caer desde el tercer piso del Hotel Casa Sur, ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina.

En medio del dolor por su partida, en Ventaneando recordamos su última entrevista exclusiva con el artista, realizada hace cuatro años, cuando promocionaba su sencillo Midnight en plena pandemia de COVID-19. En esa ocasión, Payne compartió detalles íntimos de su vida personal y profesional.

La reveladora entrevista de Liam Payne en Ventaneando antes de su trágica muerte

En la entrevista, Liam Payne habló con franqueza sobre el difícil momento que atravesaba al no poder ver a su hijo Bear, fruto de su relación con Cheryl Cole. Debido a las restricciones y tensiones familiares, el cantante llevaba meses sin poder convivir con el pequeño.

“Ha sido difícil, no he podido ver a mi hijo porque vive con su madre. Ha sido bastante complicado no verlo. Es el tiempo más largo que he pasado sin verlo en toda su vida. Han sido tres meses, lo cual ha sido muy difícil. Pero trato de mantenerme positivo”, expresó con evidente tristeza.

¿Qué dijo Liam Payne sobre México?

Por otra parte, también dedicó palabras de cariño a México, un país que visitó en varias ocasiones tanto con One Direction como en su etapa como solista. Recordó una experiencia inolvidable que vivió junto a sus compañeros de banda, sorprendidos por el apoyo de sus fans mexicanos.

Fue una locura, en todos los lugares de México a los que fuimos. Recuerdo una vez que bajamos de un jet a las tres de la mañana y un lado de la carretera estaba vacío, pero en el otro había 41 policías y cientos de fans conduciendo detrás de nosotros. Nunca habíamos vivido algo así en otro lugar.

Liam Payne consideró inesperado todo el éxito a su alrededor

Payne también reflexionó sobre su trayectoria musical y lo inesperado que fue para él alcanzar el éxito global junto a One Direction: “Nunca pensé que estaría en esta posición. Cuando me presenté al programa donde conocí a mis compañeros de banda, jamás imaginé que nuestras vidas tomarían este rumbo. Aquí estamos, 10 años después, y estoy agradecido de que la gente siga escuchándonos”.

