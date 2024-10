EXCLUSIVA: Elisa Vicedo se sincera y revela su relación especial con Drake Bell

Lo que comenzó como una colaboración profesional entre Elisa Vicedo y Drake Bell, donde la joven actriz mexicana fungió como traductora e intérprete del cantante estadounidense, se ha transformado en una relación especial . Ambos artistas comparten una dolorosa experiencia en común: haber sido víctimas de abuso sexual.

Elisa Vicedo revela su relación especial con Drake Bell

En exclusiva para Ventaneando, Elisa Vicedo reveló que Drake Bell se enteró de su historia personal, lo que generó una conexión inmediata entre ambos. “Drake escuchó que hubo unas personas que se me acercaron y me dijeron ‘oye, tu historia me cambió por esto’. Y yo no sabía que él se sabía mi historia. Y entonces ahí vino una parte de mucha empatía”, compartió la actriz.

De igual modo, la joven, quien desde hace seis años libra una batalla legal para demostrar que fue víctima de abuso sexual por parte del actor Eduardo N., reflexionó sobre la importancia de la resiliencia.

Creo que cuando llegas a tocar fondo, como creo que yo lo he hecho, no puedo hablar por Drake porque la verdad es que ni está presente ni soy quien para hablar por él, pero sí creo que puedes darte cuenta que te puedes reconstruir, que puede haber resiliencia. Yo lo he mostrado a lo largo de todos estos años.

¿Drake Bell le dedicó una canción a Elisa Vicedo?

Durante su reciente concierto en el Teatro Metropolitano de Querétaro, Drake Bell dedicó a Elisa su canción “I Kind of Relate”, una pieza que el artista escribió como catarsis por el abuso que sufrió a los 14 años a manos de su entonces director de diálogo, Brian Peck. Este gesto conmovió profundamente a Vicedo, quien expresó: “Me gustó mucho que se me dedicara una canción que habla justo de alguien que pasó por lo mismo que yo pasé".

Apoyo incondicional entre Elisa Vicedo y Drake Bell

La conexión entre ambos se fortaleció aún más cuando Elisa recibió la noticia de su próxima audiencia intermedia, programada para el 31 de octubre en el reclusorio oriente. “Estaba en el coche con Drake cuando recibí la noticia y me solté a llorar”, compartió la actriz, evidenciando el apoyo emocional que ha encontrado en el cantante durante este difícil proceso legal.

