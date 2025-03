Revelan que la compositora trans Felicia Garza “murió” como mujer y retomará su vida como hombre

En las últimas horas ha trascendido que la compositora trans Felicia Garza ha muerto, pero no se trata de una muerte como la conocemos, ya que la también cantante anunció que retomará su vida y carrera profesional pero ahora como hombre y bajo el nombre de Felipe Gil.

Durante muchos años Felicia Garza fue un referente de la comunidad trans, sin embargo, recientemente el periodista argentino Maxiliano Lumbia informó que Felicia García ha fallecido de forma simbólica, pues la compositora retomará su identidad anterior como Felipe Fil.

Me quieren hacer pasar por loca | Programa del 25 de marzo del 2025 [VIDEO] La suegra y el papá del hijo de Monserrat la quieren hacer pasar por loca, pues desde que nació su hijo atraviesa una fuerte depresión. ¿Lo conseguirán?

¿Qué se sabe al respecto?

De acuerdo con el periodista, la compositora de temas como “Lo Que Pasó, Paso”, “Yo Sin Tu Amor” y “La Felicidad”, por mencionar algunos, pidió que dejaran de llamarla Felicia Garza

Te puede interesar: Influencer trans golpea a su papá y es llevado al psiquiátrico

“No sabemos por qué motivo, pero Felicia Garza de alguna manera murió, como en algún momento lo hizo Felipe Gil. Ahora, simbólicamente, falleció Felicia Garza para dar un renacer a Felipe Gil”, explicó el periodista. Esta decisión también implica el retiro definitivo del artista de la vida pública, detalló Lumbia.

“Quiero comunicarles que Felicia Garza simbólicamente ha fallecido (...) La llamo y me dice: ‘yo me retiro del mundo artístico, no pienso salir más’, le dije: ‘¿pero cómo Felicia?’, y me dijo: ‘no me digas más Felicia, soy Felipe’, ahí advertí yo que Felicia había desaparecido”.

¿Por qué volvió a ser Felipe Gil? Al respecto, el periodista dio diversas hipótesis que habrían llevado a Felicia Garza a morir de manera simbólica para retomar su vida como Felipe Gil.

Te puede interesar: Influencer es criticada por ir al gimnasio estando embarazada y así respondió

Una de las hipótesis menciona la posibilidad de que el compositor estaría buscando retomar su vínculo con su expareja o que se haya debido al maltrato e indiferencia de su hija. “¿Habrá sido que quiere recuperar el vínculo con su expareja?, habrá sido el dolor que le causó la indiferencia de su hija y quizá tal vez hasta el maltrato de la hija que se dio por vencido, qué habrá sido lo que llevó a Felicia Garza a volver a ser Felipe Gil”, señaló.

¿Cómo fue la transformación de Felipe Gil a Felicia Garza?

El proceso de transición comenzó cuando tenía 74 años, cuando decidió cumplir su sueño. Cabe recordar que a los seis años vivió el rechazo y la discriminación por sus preferencias sexuales. A los 13 años, Felipe comenzó un proceso de “hipermasculinización” para poder cumplir con los estándares sociales y familiares.

Practicó futbol y boxeo, fue cinta negra en carate y aumentó considerablemente de peso. No obstante, nada de eso aliviaba el conflicto interno que lo acompañó durante toda su vida. En la década de los 90’s estuvo cerca de morir, fue entonces cuando comenzó a cuestionar su identidad. A raíz de esto experimentó diversas religiones, consultó especialistas y, por último, inició su proceso de transición de género. En septiembre de 2014 se presentó públicamente como Felicia Garza.