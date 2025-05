Revelan que la madre de Lupita TikTok pidió dinero para los gastos funerarios de la bebé

Han pasado algunas horas desde que se dio a conocer la lamentable muerte de la pequeña Karely y los rumores en torno a su situación no dejan de aparecer en las redes sociales. Ahora, recientemente se habría confirmado que la madre de Lupita TikTok estaría pidiendo dinero para los gastos funerarios de la bebé, quien murió antes de cumplir el mes de edad.

Para poner un poco de contexto, vale decir que la bebé de Lupita TikTok perdió la vida durante la madrugada del martes 13 de mayo debido a un paro cardíaco, lo anterior luego de un deplorable estado de salud al que llegó al hospital causado por la negligencia tanto de la influencer como de su esposo, mismo que hoy en día se encuentra privado de su libertad.

¿Mamá de Lupita TikTok está pidiendo dinero?

Algunos videos que circulan en internet harían dado a entender que la madre de Lupita TikTok estaría pidiendo dinero para los gastos funerarios de su nieta. En estos se observa a la mujer mientras sostiene una bandeja con dinero, por lo que aseguran que estaría pidiendo el dinero suficiente para contemplar los gastos funerarios para la pequeña Karely.

Vale aclarar que esta situación no ha sido confirmada por la propia madre o algún integrante de su familia; sin embargo, no resultaría del todo extraño considerando que, según rumores, Lupita TikTok no vivía en sobriedad debido a que tanto su esposo como su mánager habrían cometido violencia económica contra ella, sustrayendo el dinero que ganaba de sus videos en internet.

¿Cuándo nació la hija de Lupita TikTok?

Karely nació el pasado 16 de abril del 2025, aunque tuvo que asistir al hospital tan solo 11 días después luego de ser intervenida de emergencia por los expertos en salud, los cuales aseguran que la menor de edad llegó al nosocomio con daños en los riñones, un cuadro de meningitis y una severa deshidratación, esto producto del mal cuidado que le dieron sus padres.