Revelan que Rigo Tovar conoció a su esposa cuando ella tenía 13 años y él 30

Durante una reciente entrevista con Matilde Obregón, la viuda del famoso cantante Rigo Tovar, reveló detalles de su relación con el intérprete de éxitos como “Mi Matamoros Querido”, lo que llamó la atención de sus declaraciones fue la enorme diferencia de edad cuando comenzaron su relación.

A lo largo de su carrera, Rigo Tovar logró destacar como referente de la música mexicana, su singular estilo que se caracterizó por su look y personalidad lo hicieron sobresalir en la industria musical. Desafortunadamente, a los 58 años de edad su luz se apagó a causa de un paro respiratorio.

¿Rigo Tovar conoció a su esposa cuando ella era menor de edad?

Una de las principales polémicas en la carrera del cantante fue su matrimonio con una joven a quien le llevaba 15 años de edad. De acuerdo con Isabel Martínez, viuda de Rigo Tovar , cuando conoció al intérprete él ya tenía 30 años; sin embargo, aún no era un artista tan conocido.

Según lo relatado por Isabel, luego de una presentación de Rigo lo conoció, el cantante mostró su interés desde el primer momento y le pidió su número de teléfono, así que no le importó que le llevará 15 años de diferencia, lo que significa que cuando sucedió el encuentro ella era menor de edad. Al respecto, Martínez mencionó: “Me presentan con él y ahí es cuando Rigo me ve y me dice ‘mucho gusto, Señorita’ y ya no me soltó la mano. Así lo conocí, mandó a uno de sus ayudantes para tomarnos una foto todos, pero después dijo ‘tómame una con la señorita’ y ahí me pidió mi teléfono”.

¿Se sintió incómoda con la diferencia de edad?

A pesar de la enorme diferencia de edad y que por el trabajo de Rigo era complicado verse, la comunicación entre ambos continuó , y meses después comenzaron una relación de noviazgo para posteriormente llegar al altar, manteniendo su matrimonio hasta el deceso del cantante.