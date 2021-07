Ricky Martin revela posible motivo por el que no le llega trabajo como actor.

El cantante desea volver a la actuación y hace un llamado a los productores: “Amo actuar. Estoy esperando esos guiones, esos geniales guiones”.

Luego de denunciar que mucha gente dejó de seguirlo por haber subido fotos con su esposo, Ricky Martin sigue alzando la voz y ahora aseguró que no le ofrecen papeles en la actuación por ser gay.

En entrevista con la revista People confesó que pese a que comenzó su carrera como actor a los 6 años, se siente decepcionado de la falta de trabajo que ha tenido en el cine, televisión y teatro.

El cantante indicó que está ansioso de que le den algún papel: “Amo actuar. Estoy esperando esos guiones, esos geniales guiones. Puedo interpretar al gay, al heterosexual, puedo interpretar a un asesino en serie. Puedo ser un latino, pero también puedo ser europeo. Estoy listo. Solo dámelo, hombre. Dámelo”.

“Solo quiero aprovechar cualquier cosa que tenga que ver con la actuación. También me encanta el teatro. Quiero contar una historia. Eso es lo que quiero. Quiero contar una historia importante y quiero cambiar la forma en que la gente ve la vida en general hacia una forma más optimista”, indicó Ricky Martin.

El intérprete de “Pégate” confesó que un importante ejecutivo de una disquera le dijo que vendería más discos si no hubiera “salido del clóset”: “Eso fue algo que realmente me afectó. Y yo pensaba '¿Realmente estoy lidiando con esto? ¿No están tocando mi música en este país porque soy gay? ¿Esto realmente está sucediendo?’. Estamos hablando de hace cuatro años. Este ejecutivo ya no trabaja para la disquera, lo despidieron. Pero lo sentí. Me golpeó duro”.

“No sé si no conseguiré papeles porque soy gay, pero si ese es el caso, es realmente triste. Voy a seguir trabajando hasta que la vida sea diferente”, finalizó.

Ricky Martin comenzó su carrera como actor cuando solo tenía seis años y ha actuado en telenovelas, obras de teatro, series de televisión y películas como General Hospital, Les Miserables y Evit, en Broadway, además estuvo en la serie The Assassination of Gianni Versace, que le valió una nominación al Emmy.

