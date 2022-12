Ricky Muñoz aclara la polémica por sus conciertos cancelados.

Ricky Muñoz aclaró toda la polémica por sus conciertos cancelados.

En entrevista exclusiva para Pati Chapoy el cantante Ricky Muñoz explicó con lujo de detalle lo ocurrido en el concierto de la arena Monterrey.

“Queremos saber ¿qué fue lo que ocurrió en el concierto de la Arena Monterrey?, donde luego de 40 minutos del concierto, te desapareciste, ¿qué pasó ahí?

Ricky respondió: “Hicimos pruebas de sonido, en el sound check comencé a cantar y empecé a notar como que, un poquito rasposita la voz, peroconforme fue pasando el tiempo sentía que esa rasposidad iba haciéndose más notoria, donde, hasta un punto donde, básicamente, ya no podía. Ya no me salía voz para cantar”.

“Me sentía horrible porque, pues, sentía como una impotencia que la carga de trabajo de este año que pasó, tuvimos una gira extensa, ahí fue donde, pues si el cansancio me ganó". a{ado+p-

El público a través de Twitter se quejó de que no se les iba a devolver su dinero por un lado y también, nos informaron que lo que había sucedido realmente tiene que ver con una situación no nada más de salud, sino de una de una demanda laborar, por parte de dos excolaboradores, que estaban amenazando con ocupar las taquillas, quedarse con el dinero y llevarse todos los instrumentos, ¿eso es cierto?, preguntó Pati Chapoy.

Ricky Muñoz aclara polémica por reembolsos y repondrá fechas suspendidas

Sobre lo del reembolso fue la peor broma o una manera de suavizar, de decir como un chiste de que no les vamos a regresar el dinero, vamos a regresar a estas dos fechas, tenía como pena, vergüenza de no poder terminar un show, sentía como humillación, pero eso ya quedó clarado de que sí la gente que pida su reembolso se les va a dar.

Sobre lo segundo, te prometo que nosotros no teníamos idea de que si eso sí es cierto que alguien iba a ir ahí a “embargar” todo.

Ricky Muñoz acepta que exista una demanda en su contra

De que nos están demandando, estoy enterado y lo que entiendo yo, es que estas personas no eran empleados directos de nosotros. Ellos, haz de cuenta que, tenían una empresa de seguridad, que nosotros ocupamos sus servicios.

Pero, volviendo al tema de la salud, ¿cómo estás? porque también en otra ocasión te sentiste mal en el concierto de la Plaza México y se comentó que habías sufrido un desmayo.

Ricky Muñoz tuvo un ataque de ansiedad en concierto en la Plaza México.

También son otros otros demonios que estoy peleando, que se llama ansiedad, que solamente me pasa cuando estoy en el escenario o me pasaba cuando estoy en el escenario hasta ahorita gracias a Dios. He empezado a tomar terapia.

¿Estando tú en el escenario, cuáles son los síntomas de la ansiedad?

Como que te falta el aire, como que te quieres de desvanecer, desmayar y empiezas a sentirte muy mal, no sé ni cómo describirlo. No quiero victimizarme, hacerme la víctima, pero también en esta gira perdí a mi mamá en agosto.





Ricky Muñoz no ha podido asimilar la pérdida de su mamá.

Gracias a Dios pude estar con ella cuando estaba mal a sus últimos, pero fuera de ahí siguió otra vez la gira.

¿Y no sería bueno que de pronto hicieras un alto, Ricky? Es lo que estamos haciendo justo ahorita, replicó el cantante.

Ricky Muñoz hizo una pausa por su salud física y mental.

Durante todos estos años, ¿se vuelen adictos a la fama y al reconocimiento del público?, cuestionó la periodista.

Ricky Muñoz asimila el peso de la fama en terapia.

Ricky contestó: “Sí, yo creo que, si te haces adicto, imagínate, lo loco, lo extraño que suena decir, “vivo de hacer música” y todavía, tener un público que te lo aplauda, esa es otra platica con el psiquiatra, “tú siempre tienes que mantener los pies sobre la tierra”.

Ricky Muñoz pasará las fiestas con su familia en Texas.

¿Dónde van a pasar las navidades y el año nuevo tú, tu esposa y tus hijitos?

Vamos a estar en Texas y me dan mucha nostalgia estas fechas, no sé ahora y más que este año va a estar más difícil, pues el primer año sin madre.

Ricky repondrá sus conciertos en Monterrey.

Los conciertos serán el 13 y el 14 de enero se repondrán lo conciertos.