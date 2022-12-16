Rinden homenaje póstumo a Alejandro Luna en Bellas Artes.

Este viernes le rindieron un merecido homenaje póstumo a Alejandro Luna, padre del actor Diego Luna, quien falleció el pasado martes a la edad de 83 años, por causas que hasta la fecha siguen siendo desconocidas.

Minutos antes del mediodía arribaron al Palacio de Bellas Artes diversas camionetas en las que viajaba su hijo Diego Luna, quien se encontraba trabajando en el extranjero (Inglaterra) en algunos proyectos cinematográficos.

Diego habría pedido un permiso especial para darle el último adiós a su padre y estar presente en el homenaje póstumo que se le rindió en el Palacio de Bellas Artes a Alejandro Luna, quien hizo magia con su talento.

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¿Quiénes más asistieron al homenaje póstumo de Alejandro Luna? Entre los invitados destacó la presencia de Fiona y Jerónimo, los hijos que Diego Luna procreó con Camila Sodi, quien también estuvo presente, además de Marina de Tavira, quien es su actual pareja sentimental.

Llamó mucho la atención ver a ambas en el homenaje póstumo que se le realizó al padre de Diego Luna, lo que demuestra que su familia está unida, pero también se dieron cita Patricia Bernal, madre de Gael García, Rodrigo Murray y Roberto Sosa, entre muchos otros.

¿Qué dijo Diego Luna en el homenaje a su padre?

Diego Luna se tomó unos minutos para enviarle un mensaje a los presentes: “Si ustedes siguen haciendo teatro mi papá va a existir siempre, sigan haciendo teatro por favor porque es la manera en que Don Alejandro va a seguir vivo”.

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En tanto que María Luna, la hermana de Diego, le agradeció a los tramoyistas y técnicos que trabajaron con su padre, así mismo, los felicitó por toda la magia que han hecho en el teatro. El evento fue abierto a todo el público, al igual que el homenaje que se le hizo hace unos días al finado actor Héctor Bonilla en este mismo recinto.

¿Quién fue Alejandro Luna?

Alejandro Luna nació el 1 de diciembre de 1939 en la Ciudad de México. Es egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura. Durante su trayectoria estuvo encargado de la escenografía e iluminación de aproximadamente 300 obras, óperas y presentaciones de danza. Fue galardonado con la Medalla Bellas Artes 2016 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2001.

Además, en 2020 fue homenajeado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) para conmemorar sus 50 años de esfuerzo en el teatro.

