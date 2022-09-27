Diego Luna habla de su experiencia en las grandes producciones.

Diego Luna es uno de los actores y productores más exitosos de los últimos años, recientemente logramos ver las primeras imágenes de su nueva producción junto a Gael García en ‘La Máquina’.

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Sin embargo; desde hace algunos años forma parte de unas grandes producciones de una de las franquicias más importantes de la pantalla grande junto a George Lucas. Diego Luna recordó sus inicios en México y la forma en que ha crecido su carrera.

Tengo que agradecer a las personas que conocí al principio, la gente que conocí en el teatro en México; ahí tuve muchas experiencias fundamentales, no solo de actores y actrices sino de gente directores, escenógrafos, mi papá empezando por él. Cómo que esa comunidad, yo creo que si me dio algo que hasta la fecha me ayuda a encontrar un centro

Diego Luna habla de su parte profesional compartida con sus hijos.

Actualmente, Diego Luna ha comenzado una nueva etapa en su vida, donde tiene la oportunidad de compartir sus logros y producciones con sus hijos.

Lo más bonito de esto, es poder compartirlo con ellos, claro, con mi hija, con hijo y, hacer algo que me permite no solo compartir el resultado final sino el proceso. Puedo profundizar, contarles, hablar de lo que significó para mí en mi infancia este universo y poder compartirlo con ellos en la suya

El actor compartió la forma en que uno de sus estrenos impactó en la vida de su hijo y cómo lo ha vivido con ellos.

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