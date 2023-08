El ritual con el que harás más fuerte y duradera tu relación amorosa

Aunque la confianza, el respeto y el amor lo son todo en una relación, a veces hay factores externos o terceras personas que se interponen en las relaciones amorosas al grado de dejarlas en peligro y estas puedan terminar, afortunadamente, en el mundo esotérico hay un ritual que puede hacer que esa conexión de pareja prospere, se fortalezca y dure por mucho tiempo más.

Cuando encontramos a esa persona que nos hace sentir plenos, que llena todas nuestras expectativas, que comparta con nosotros metas a mediano y largo plazo y nuestra idea del amor, lo que más queremos es que esa relación dure por siempre, y aunque hay muchas cosas que no podemos controlar, lo que sí podemos hacer es usar la energía del universo para mantenernos junto a nuestro ser amado.

¿Por qué se me aparece el número 9 constantemente?

Si bien, existen decenas de rituales que prometen ayudarnos a hacer más fuerte y duradera nuestra relación amorosa, entre tantos ingredientes que a veces se sugieren, te recomendamos siempre irte por lo simple, porque estos resultan ser más efectivos, sobre todo si entre su preparación llevan canela o rosas, los elementos más imponentes cuando se amor se trata.

Por eso, esta vez te traemos un ritual que puedes hacer en compañía de tu pareja o solo/la, y que les ayudará a hacer más fuerte y duradera su relación, ahora sí, no importa la adversidad, todo lo podrán enfrentar.

Ingredientes para el ritual que hará más fuerte tu relación amorosa

5 ramas de canela.

Pétalos de 5 rosas rojas.

tu perfume favorito.

½ manzana roja.

1 litro de agua en una olla.

Preparación del ritual para hacer que tu relación de pareja dure

La preparación es muy sencilla. En la olla, vas a poner a calentar el agua. Antes de que empiece a hervir agrega la canela y la manzana. 5 minutos después añade los pétalos, vas a dejar por 2 minutos más y apagas. Vas a rociar un poco de tu perfume en esa agua y luego la vas a usar para darte un baño. Puedes mezclarla con un poco de agua fría para que no te quemes y vas a apartar un poco en un frasquito para rociar en tu habitación mientras piensas en tu pareja.

Este ritual lo puedes repetir tantas veces como quieras y como te indicamos, puedes pedirle ayuda a tu pareja para hacer que la intención sea más fuerte y tenga mejor resultado, ¡ojo!, este es un ritual de amor que se hace desde la bondad y el cariño, no es un amarre, así que no busques atraer a una personas porque en ese caso no va a funcionar, solo es para parejas que ya están juntas y quieren conectar mejor.