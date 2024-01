Ritual para limpiar tu karma sexual. ¡Que la energía de tu ex no te persiga!

¿Qué es el karma sexual?

Cada vez que hay interacción con una persona, se intercambian energías, pero a la hora de una relación sexual, este intercambio llega a su punto máximo, sobre todo en el momento del orgasmo. El karma sexual que se recibe no sólo es de la persona con la que fue la interacción, sino también de las personas con las que ella se acostó con anterioridad.

¿Qué son las energía sexuales?

Las energías que se intercambian durante el orgasmo son de las más fuertes que pueden existir y afectan directamente a los chakras, mismos que resienten más las mujeres, pues llevan la conexión a otro nivel. Dependiendo el nivel del chakra que se tocó al momento de la relación sexual, los involucrados quedan ‘sentidos’ y las energías, ya sean positivas o negativas, comienzan a presentarse en su vida.

Ritual para liberarse del karma sexual

La Hechicera Suprema reveló dos rituales sencillos de realizar para poder liberarte del karma sexual que puedas tener. Para el primero, se necesita únicamente un listón rojo. Tienes que hacer un nudo por cada pareja sexual que hayas tenido hasta ese momento, recordando sus nombres o por lo menos su rostro mientras repites continuamente la frase: ‘Nada de ti en mí, nada de ti en mi, paz'. Posteriormente se cierra el listón y lo debes quemar en un lugar abierto para que las energías, malas o buenas fluyan y se alejen de ti.

De igual manera, si no se recuerdan las parejas sexuales que se tuvo hasta ese momento, se realiza lo mismo con el listón y se dice: ‘Yo (nombre de la persona que realiza el ritual) me libero de toda energía y karma sexual de todas las personas con las que he tenido relaciones, y las libero en amor porque nada de mí en ustedes y nada de ustedes en mí'.

El segundo ritual que se puede realizar es con un chile guajillo. Se realiza una limpia por todo el cuerpo agitándolo para que se escuchen las semillas, pues esa acción aleja las malas energías. Al finalizar, también se debe quemar el chile en un lugar abierto.