El ritual para recuperar el dinero perdido o prestado

Un ritual es una serie de pasos que nos ayudan a protegernos de determinadas energías o, por el contrario, puede hacer que atraigamos cosas positivas a distintos aspectos de nuestra vida, como la salud, lo económico o el amor. En este sentido, expertos han revelado cómo puedes recuperar el dinero perdido o prestado con algunos pasos sencillos.

Cada ritual dependerá de la cultura de la que se haya tomado, algunos utilizan amuletos, otros simbolismos, otras hierbas medicinales o esencias y algunos más pueden basar su poder en la manifestación, en la ley de atracción o en las fases de la Luna y otros fenómenos astrológicos.

¡La Bruja Zulema trajo todas sus predicciones! ¿Qué le preguntamos y qué nos respondieron? ¡Chécalo! [VIDEO] Artistas presidentes, pandemias. ¿Qué nos depara el futuro?

Recupera tu dinero perdido o prestado con este poderoso ritual

De acuerdo con lo que indican expertos en espiritualidad, necesitarás algunos materiales para poder llevar a cabo el ritual que te ayudará a recuperar el dinero que has perdido o que has prestado y no te han pagado, estos son: un plato de color blanco, sal de mar o sal del himalaya, una caja de madera de tamaño pequeño, hojas de papel, una pluma de tinta negra, pimienta molida y una barra de plastilina.

Una vez obtenidos los ingredientes anteriores deberás buscar un espacio tranquilo en tu hogar y tener todos tus materiales a la mano. Después, cuando sea fase de cuarto creciente o de Luna llena, podrás realizar el siguiente ritual para recuperar tu dinero.

Lo primero será moldear el muñeco de la persona que te debe dinero en la barra de plastilina, después deberás escribir en la hoja de papel “Dinero ven a mí", además del nombre de la persona que te debe y la cantidad que te tiene que pagar.

Después deberás colocar el papel dentro de la cabeza del muñeco y al final pondrás todo dentro de la caja de madera y lo cubrirás con la sal de mar y con la pimienta, así esta persona será atormentada hasta que salde su deuda contigo. Si perdiste dinero, sigue los mismos pasos, omitiendo la creación del muñeco de plastilina.