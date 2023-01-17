Rob Schneider se esforzó para hablar en español en una premier.

El estadounidense Rob Schneider se encuentra en México para promocionar su más reciente película titulada: "Qué viaje con papá", donde comparte créditos con Mónica Huarte. Esforzándose por hablar en español, el actor aplaudió el talento de mexicanos como Eugenio Derbez.

“Para mí, trabajar con actores mexicanos es lo mejor, Mónica Huarte es increíble”.

Al ser cuestionado sobre si le gustaría trabajar con Mariana Treviño, quien acaba de estrenar una película con Tom Hanks, Schneider respondió:

“Tom Hanks, increíble, muy afortunado” y agregó: “Creo que el mundo sabe que México tiene a los mejores directores de todo el mundo y ahora, ellos pueden descubrir a los actores y a los primeros actores también.

¿Qué dijo Rob Schneider sobre Shakira?

Rob Schneider no dejó pasar la oportunidad de hablar sobre la admiración que le profesa a Shakira, aunque espera que su esposa, la mexicana Patricia Azarcoya, jamás haga lo que hizo la colombiana.

“Shakira es muy talentosa, el arte es bueno, así que con su corazón roto dices, gracias. Para mí, no, no esposa”.

¿Qué dijo Rob sobre Luis Miguel?

A propósito de música, Rob reveló su afición por Luis Miguel.

“Luis Miguel es el mejor no sólo en México, sino en el mundo. Es mi favorito, también me cae bien porque lo hago ver más alto”, finalizó el actor entre risas.

