La prueba que revelaría que Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez habrían regresado

El vínculo entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez continúa siendo uno de los temas más seguidos por el público y recientemente el mundo del espectáculo nacional se vio sorprendido con la reaparición de una de las exparejas más queridas de la televisión mexicana.

Las alarmas de una posible segunda oportunidad amorosa se encendieron en las plataformas digitales tras revelarse una serie de postales que sitúan a los actores compartiendo momentos de profunda intimidad familiar.

Lo que más ha llamado la atención de los cazadores de primicias es la elección del destino: un rincón paradisíaco que resguarda los recuerdos más memorables de los años en los que consolidaron su matrimonio.

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¿Regresaron? Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann desatan rumores por viaje a Hawái

Aislinn Derbez paralizó Instagram al compartir imágenes de su travesía por Kauai, Hawái, el mismo lugar que ya había visitado con su expareja por primera vez en 2017 con motivo de la celebración de su primer aniversario de bodas.

Los famosos decidieron recrear paso a paso las mismas excursiones y caminatas entre cascadas que realizaron años atrás, cuando su pequeña hija Kailani tenía apenas cuatro meses de nacida.

Mauricio Ochmann encaró los micrófonos asegurando que se encuentran sumamente contentos y disfrutando la vida, sin dar un "sí" o un "no" definitivo sobre su situación sentimental.

Por su parte, la creadora del podcast La Magia del Caos lanzó una declaración que encendió la intriga de sus fans: "Pues seguirán viendo, nos la pasamos increíble", comentó.

¿Cómo es la relación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha emitido un comunicado oficial para confirmar si han vuelto a ser pareja o si solo mantienen una impecable relación de copartenidad por el bien de su hija.

Este inesperado acercamiento ocurre en un marco muy especial para la carrera de ambos, quienes recientemente concluyeron las grabaciones de la película Hasta el fin del mundo, proyecto cinematográfico que los obligó a reencontrarse como protagonistas de la pantalla grande.

