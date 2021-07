Muere Robert Downey, padre del protagonista de Iron Man.

La industria cinematográfica se encuentra de luto, ya que se dio a conocer que el icónico cineasta estadounidense Robert Downey Sr., falleció la madrugada de este miércoles mientras dormía en su casa en la ciudad de Nueva York.

El mes pasado, el actor y director cumplió 85 años y desde hace 5 años, se encontraba luchando contra la enfermedad de Parkinson.

¿Quién fue Robert Downey Sr.?

Este talentoso hombre era conocido por su participación en películas como Putney Swope; también, apareció en Boogie Nights, Magnolia y To Live And Die in L.A.

En su vida privada, el actor se casó tres veces, su primer matrimonio fue con la actriz Elsie Ann Downey, con la que tuvo dos hijos: la actriz y escritora Allyson Downey y el actor Robert Downey Jr.; sin embargo, se divorciaron en 1975.

Su segunda esposa fue la actriz y escritora Laura Ernst quien falleció en 1994 de esclerosis lateral amiotrófica. Por último, en 1998, se casó con la autora Rosemary Rogers, con la que tuvo otros dos hijos: el actor y músico Henry Downey y el escritor Anthony Downey.

El mensaje de su hijo en redes sociales

Robert Downer Jr. ya se pronunció en redes sociales sobre la muerte de su padre, quien en vida recibió varias condecoraciones por su trayectoria cinematográfica.

Anoche, papá falleció en paz mientras dormía después de años de soportar los estragos del parkinson. Era un verdadero cineasta inconsciente, y se mantuvo notablemente optimista durante todo. Según los cálculos de mis madrastras estuvieron casados poco más de 2000 años. Rosemary Rogers -Downey, eres un santo, y nuestro pensamientos y oraciones están contigo

Robert John Downey Sr nació en la ciudad de Nueva York en 1936, fue conocido por su actuación en películas underground y dirigió clásicos del cine.