Filtran la última participación de Robert Downey Jr. como ‘Iron Man’.
El actor interpretará una vez más al héroe y será en la serie de animación ‘What If…?’
Filtran la última participación de Robert Downey Jr. como 'Iron Man'. Sorpresivamente, el actor interpretará una vez más al héroe y será en la serie de animación 'What If…?', ya que Marvel Studios estrenará su primera incursión en la animación este verano.
Será ahí donde el afamado actor repetirá como 'Tony Stark' y 'Iron Man' y se sabe cómo será su historia gracias a una filtración de LEGO, misma que ya ha dado la vuelta al mundo y los fanáticos del mundo de los comics ya esperan.
La trama cuenta cómo 'Iron Man' se queda atrapado en Sakaar en lugar de 'Bruce Banner' y 'Hulk'; en la esperada serie, también estarán 'Valkiria' de 'Tessa Thompson' y 'The Watcher' de 'Jeffrey Wright'.
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'Iron Man' como menos lo esperabas
Así que pronto verás a 'Iron Man' como menos lo esperabas, pues 'Tony Stark' es probable que quedara atrapado cuando cruzó el portal que crearon los Chitauri, así que termina en ese lejano lugar.
Lo anterior no es todo, pues el hombre inventor sorprenderá con una nueva versión de la armadura Hulkbuster de 'Vengadores: La era de Ultron (2015)' con metales y materiales de Sakaar y que por si fuera poco, puede convertirse en un vehículo con ruedas.
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