Robert Downey Jr: Las mejores películas en las que ha participado el talentoso actor estadounidense.

Robert Downey Jr. es un actor que ha logrado ganarse el cariño y admiración de todo su público, pues durante su trayectoria lo hemos visto como superhéroe, reportero, comediante, e incluso como afroamericano.

¡Robert Downey Jr. íntimamente expuesto! El actor confesó todo lo que “Iron Man 3" representó para su carrera como superhéroe.

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Entre los años 2012 y 2013, fue uno de los actores mejor pagados de Hollywood, por lo que te presentamos las mejores películas en las que ha participado el actor.

Chaplin de 1992

Robert Downey Jr. interpreta a este personaje de sombrero abombado, bigote tupido, bastón y una peculiar manera de caminar. Gracias a este papel, la carrera del actor se consolidó. Ya no era el joven de papeles inmaduros.

Además, su interpretación de Chaplin le otorgó una nominación al Oscar para Mejor Actor; también, participó en el soundtrack del filme, con la canción Smile, aunque no se utilizó para la película.

Sherlock Holmes de 2009

La versión de Guy Ritchie de Sherlock Holmes es interpretada por Robert Downey Jr., quien ganó el Globo de Oro en 2010 por Mejor Actor.

El juez de 2014

Robert Downey Jr. y Robert Duvall, relatan un drama entre padre e hijo que llevan varios años sin hablarse. Interpreta a un abogado que regresa al lugar donde creció para enterarse que su madre ha muerto y que su papá, el juez del pueblo, es enjuiciado por ser el principal sospechoso de un asesinato.

Zodiaco de 2007

Observamos una serie de asesinatos, cuyo autor continúa siendo un misterio. Es el caso que un grupo de periodistas que investigan. Zodiaco, nombre que se autodenominó el asesino a finales de los años sesenta, es el centro de la cinta.

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Avengers

Tony Stark es uno de los papeles más importantes que ha personificado este gran actor. Desde 2008 con Iron Man, el multimillonario y CEO de Industrias Stark ha cautivado con sus momentos únicos en los Avengers.

