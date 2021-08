¿Roberto Palazuelos demandará a Luis Miguel? Confesó si lo haría y por qué.

Roberto Palazuelos comparte un pasado con el cantante Luis Miguel que ha salido a la luz en ‘Luis Miguel, la Serie’, así que el actor dio su opinión al respecto y reveló si demandaría al cantante por usar su imagen.

‘El Diamante Negro’ dijo en un programa de televisión que no procedería legalmente contra ‘El Sol’ porque Miguel Alemán Magnani, buen amigo suyo, es productor de la serie de Netflix y no quiere perjudicarlo.

“Ya no quise ¿para qué? No me interesa meterme en esas vibras de demandar a gente que quise en un momento y ahí está Miguelito también que le tengo mucho aprecio, tampoco tiene caso, ya pasó”, explicó.

Palazuelos dijo que ya no tiene relación amistosa con Luis Miguel y confesó que se lo encontró hace un tiempo en un restaurante en Miami, pero con quien sí habla es con su hermano Alejandro. De la serie dijo que no tenía interés en lo que se comentara.

“Ni me interesa opinar, me da flojera. Pienso que para que una serie pegue bien no debes de mostrarte tan perfecto, a la gente también le gusta ver las imperfecciones y ahí viene el gran éxito. Si sigue haciendo las cosas tan perfectitas y cuidarlo tanto le van a quitar el éxito, todos los seres humanos tenemos muchas cosas buenas y también cosas malas que la gente quiere ver”, se sinceró el empresario.

Roberto Palazuelos y Luis Miguel fueron amigos de juventud

Roberto Palazuelos fue uno de los mejores amigos de Luis Miguel en su juventud, pero cada uno emprendió caminos distintos para alcanzar el éxito personal y profesional.

‘El Sol’ se enfocó a ser cantante y ‘El Diamante Negro’ siguió como actor y empresario del ramo hotelero en algunas playas mexicanas.

