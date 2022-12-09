Roberto Palazuelos se deslinda del escándalo en torno a Andrés García.

Ante la polémica causada por el estado de salud de Andrés García y los dimes y diretes entre su esposa Margarita Portillo y su hijo Leonardo García, una pieza clave en este rompecabezas es Roberto Palazuelos, quien en su momento fue elegido por Andrés como su heredero mayoritario.

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Qué opina Palazuelos del actual estado de salud del actor y del encontronazo con Leonardo, lo abordamos en el Aeropuerto de la Ciudad de México y así reaccionó sobre tan lamentable situación.

Es un tema que yo no toco, no me interesa tocar ya, que lo sepa la prensa bien, es un tema que a mí me duele mucho y es tema con el que no me gusta estar en dimes y diretes y, en cosas que no, o sea yo por respeto no voy a tocar el tema y aparte, lo único que le deseo es mucha luz, mucha bendición que, si se va pronto, que se vaya con Dios, tuvo una vida maravillosa, una vida como pocos habrían tenido

Es triste y es doloroso, imagínate para mí lo doloroso que es; entonces, yo por respeto prefiero no hablar de lo que está pasando

Tampoco voy a hablar de las declaraciones de Leonardo, porque es tocar el mismo tema, es un tema del que no quiero opinar, yo te pido que me lo respetes eso. Es el mismo tema, yo no voy a opinar nada de nadie, ni de la señora Margarita, ni del señor Andrés, ni del señor Leonardo, ni de nadie papá, por aquí no es. No, no he estado en contacto. Cuídate mucho

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Roberto Palazuelos publicó un mensaje en redes sociales.

La negativa de Palazuelos, para hablar abiertamente del tema, contrasta con el mensaje que escribió en redes sociales a Leonardo García, afirmando que, a Margarita Portillo, esposa de Andrés, solo le importa el dinero.